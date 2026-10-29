Termina el sueño mundialista: Tri Femenil cae 2-1 ante Nigeria y queda fuera del Mundial Sub-17

Se acabó el sueño de México por volver a subir al podio del Mundial Femenil Sub-17. Tras ser subcampeón en 2018 y conseguir el tercer lugar en la pasada edición de 2025, el conjunto nacional llegaba para este 2026 con la ilusión de esta vez conquistar el título, misma que se desvaneció tras caer en Octavos de Final ante Nigeria.

El partido se disputó este jueves 29 de octubre en las canchas de la Academia de Futbol Mohammed VI, en Marruecos. A este compromiso, ambas selecciones llegaban tras superar la fase de grupos como segundo lugar de sus respectivos sectores.

#Sub17 | ⏱️ Termina nuestro camino en Marruecos. 🇲🇽💚

Nuestra Selección se despide del Mundial en Octavos de Final, después de luchar con el corazón en cada partido.



¡Gracias por representarnos con tanto orgullo, equipo! ❤️‍🩹🙌🏼#U17WWC pic.twitter.com/I1KdKZcSPE — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 29, 2026

Nigeria supo pegar en los momentos clave

México comenzó con buen ritmo y proponiendo desde el arranque. A pesar de ello, el primer golpe vino del bando africano. Al minuto 40, la zaga mexicana rechazó mal un pase a profundidad del conjunto rival, dejando la pelota a la deriva en la zona de la medialuna, lugar donde Oluebube Umejiaku tomó el balón, ingresó al área y definió para el 0-1 nigeriano.

Por si el golpe previo al descanso no fuera suficiente, el Tricolor también sufrió una baja por lesión cuando Mía Urbano tuvo que abandonar el terreno de juego con dolencias en la rodilla.

Para la segunda parte, México tenía la urgencia de marcar para emparejar las acciones cuanto antes. Sin embargo, Nigeria no dejó que las aztecas reaccionaran y, lejos de defender su ventaja, buscaron ampliarla. Fue así como al minuto 71, tras un centro que la portera Ania López intentó despejar de puños, el balón nuevamente quedó a placer para que Mary Dunstan, con un potente disparo, venciera las redes para colocar el 0-2.

Conforme se acercaba el final, el panorama se ponía cada vez más complicado para las mexicanas. Si bien en el agregado, al 90+9’, en un tiro de esquina, Emily Delgado redujo la distancia con el 1-2 tras un doble toque y un remate cruzado, el tiempo no alcanzó para más y el encuentro llegó a su fin.

Un aprendizaje de cara al futuro

Con este resultado, Nigeria avanzó a los cuartos de final, donde se medirá el 1 de noviembre a Venezuela, equipo que viene de dejar fuera a Alemania. En tanto, el Tricolor regresará a casa tras culminar su participación.

A pesar de la eliminación, el entrenador mexicano Miguel Ángel Gamero se dijo satisfecho por el proceso que sus pupilas muestran de cara al futuro del futbol femenil nacional.

“Hay que destacar la entrega, el seguir peleando hasta el final. Eso me deja tranquilo y eso las debe dejar tranquilas”, señaló. “Lo mejor que debe quedar en cada una es el aprendizaje y el crecer para que poco a poco vayan forjándose como jugadoras mexicanas para, en un futuro, estar en categorías mayores”, añadió en su reflexión post partido.