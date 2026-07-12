Thomas Tuchel, el único extranjero a su selección que sigue con vida en el Mundial
Al inicio de la Copa del Mundo 2026 eran 28 los entrenadores que dirigían a una selección distinta a la de su nacionalidad, y con el torneo llegando a su final, solamente uno de ellos sigue con vida en la etapa de las semifinales, Thomas Tuchel.
Cuatro eran los entrenadores alemanes que iniciaron el torneo, de ellos solo queda Tuchel con Inglaterra, que busca terminar con una maldición que existe desde la creación del Mundial, pues ningún director técnico extranjero ha logrado alzar la copa en sus casi 100 años de historia.
El trabajo del alemán con la selección inglesa ya es a resaltar, pues son apenas nueve los entrenadores extranjeros a sus equipos los que han llegado a una semifinal de la Copa del Mundo, con seis de ellos compartiendo una cosa en común, el ser eliminados en dicha etapa del torneo.
De los ocho anteriores casos a Tuchel solamente dos lograron alcanzar la gran final; el primero de ellos el inglés George Raynor con la selección de Suecia en 1958, en donde perdieron la final ante Brasil. El segundo fue Ernst Happel, el austriaco que puso a Países Bajos en la final de 1978 que perderían frente a Argentina.
El caso más reciente se presentó en la edición pasada de Qatar 2022 con el francés Walid Regragui, que dirigía a Marruecos, con el que llegó hasta las semifinales en donde fue eliminado por la misma Francia.
Cada vez es más común que un entrenador extranjero dirija una selección que no es la suya por nacimiento, un caso que se hizo más presente en la actual Copa del Mundo, en donde los 28 extranjeros superaron a los 20 nacidos en el mismo país que representaban; este hábito es ya tan común que será el tercer Mundial consecutivo en el que al menos uno de estos directores técnicos se presenta en una semifinal.
En su camino a las semis, Thomas Tuchel se enfrentó a 3 entrenadores nacionales y 3 extranjeros, Carlos Queiroz de Portugal al mando de Ghana, Thomas Cristiansen de España al mando de Panamá, y Sebastien Desabre de Francia al mando de la República Democrática del Congo; por el lado de los nacidos en su país estaban Zlatko Dalić con Croacia, Javier Aguirre con México, y Ståle Solbakken con Noruega.
ENTRENADORES EXTRANJEROS EN SEMIFINALES
- József Nagy (Hungría) con Suecia en 1938
- George Raynor (Inglaterra) con Suecia en 1958
- Otto Glória (Brasil) con Portugal en 1966
- Ernst Happel (Austria) con Países Bajos en 1978
- Guus Hiddink (Países Bajos) con Corea del Sur en 2002
- Luiz Felipe Scolari (Brasil) con Portugal en 2006
- Roberto Martínez (España) con Bélgica en 2018
- Walid Regragui (Francia) con Marruecos en 2022
THOMAS TUCHEL POR LA HISTORIA
Con esto en mente es que el alemán espera dejar detrás un historial que, al menos en el Siglo XI, no es nada alentador para los entrenadores extranjeros. En caso de que Inglaterra avance ante Argentina, el alemán será el primero de diferente nacionalidad a la de su selección que se presente en la final desde 1978, aun con la esperanza de cortar con esa maldición que no ha dejado que ningún extranjero alce la Copa del Mundo con un combinado que no sea el suyo por nacimiento.