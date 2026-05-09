Tigres perfila la salida de Gignac: el final de la era que cambió la historia del club
André-Pierre Gignac todavía pelea por otro título con Tigres, pero internamente su ciclo de casi 11 años parece terminado. El francés no sería renovado al final del Clausura 2026 y se acerca la salida del delantero que transformó la historia del club, justo cuando los felinos están en la final de la Concachampions y tienen ventaja de 3-1 sobre Chivas en los cuartos de final de la Liga MX.
A sus 40 años, Gignac sigue sin pensar en el retiro. Quiere continuar su carrera, incluso si eso implica salir de Tigres. Sin embargo, dentro de la institución felina la decisión ya parece tomada: cerrar la etapa del goleador histórico auriazul y continuar la transición hacia una nueva generación.
El contraste resume el momento que vive el francés. En este Clausura apenas suma 11 partidos, un gol y una asistencia, además de solo tres titularidades y 379 minutos entre fase regular y Liguilla. En Concachampions ha disputado seis encuentros y solo uno como titular, sin anotaciones.
Pero reducir el paso de Gignac por Tigres a sus últimos meses sería perder de vista lo que realmente significó para el club y para la Liga MX.
Su llegada en julio de 2015 modificó la dimensión de Tigres. No arribó como una estrella retirada en busca de cerrar su carrera, sino como un delantero vigente en Europa, seleccionado francés y todavía competitivo en el máximo nivel. En Monterrey encontró un proyecto que terminó por construir una dinastía.
Junto a Nahuel Guzmán encabezó la generación más dominante en la historia del club: cinco títulos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones, una Concachampions y dos Campeones Cup.
A ese núcleo también pertenecieron futbolistas como Jorge Torres Nilo, Hugo Ayala, Jesús Dueñas y Javier Aquino, todos dirigidos por Ricardo Ferretti en el proceso que convirtió a Tigres en una potencia constante del futbol mexicano.
Hoy casi todos ya salieron. Nahuel y Gignac son los últimos grandes sobrevivientes de aquella era.
La imagen también tiene un componente simbólico: ahora son dirigidos por Guido Pizarro, otro integrante histórico de ese grupo, ex compañero suyo en la cancha y su actual entrenador.
Gignac deja números que explican parte de su dimensión: 222 goles y 57 asistencias en 442 partidos con Tigres, pero el impacto va mucho más allá de las estadísticas.
Sus goles aparecieron prácticamente todos los momentos decisivos del club: finales, clásicos, liguillas y torneos internacionales. Marcó 15 veces en el Clásico Regio y se convirtió en el anotador histórico del derbi regiomontano. También fue figura del Tigres que alcanzó la final del Mundial de Clubes en 2020 y del equipo que ganó la hasta ahora única Concachampions de la institución. Durante años no solo fue el rostro del club: fue la cara de una época de la Liga MX.
El efecto de Gignac también cambió la forma en que el futbol mexicano miró al mercado europeo. Después de su éxito, los clubes comenzaron a apostar con más frecuencia por futbolistas consolidados en Europa.
Ahora la relación entre Gignac y la directiva atraviesa su momento más distante. Según reportes de prensa, Tigres le ofreció integrarse a la estructura deportiva junto a Gerardo Torrado, pero el delantero no aceptó porque todavía quiere seguir jugando.
Incluso ya habría cortado comunicación directa con la dirigencia y solo negociaría a través de su representante.
El homenaje que recibió de la afición en la Jornada 17 del Clausura 2026 también dejó señales del momento que atraviesa. Mientras el estadio preparó un ambiente de despedida, Gignac nunca se sintió cómodo con asumir públicamente el final de su carrera.
Tigres todavía pelea por la Concachampions y sigue vivo en la Liga MX, pero incluso si el semestre termina con otro título, el club ya parece haber tomado una decisión profunda: cerrar definitivamente una era que cambió su historia.