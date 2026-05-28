Tim Payne y el fenómeno digital detrás de la nueva estrella Nueva Zelanda en el Mundial 2026
El futbol es un deporte que habitualmente —en especial durante los últimos años y con la Copa del Mundo 2026 a menos de 15 días de iniciar— se dibuja bajo el trazo de los grandes presupuestos, derechos de transmisión millonarios y estrellas hipermediáticas.
Sin embargo, en los márgenes de esta industria, ha surgido un curioso fenómeno en las comunidades digitales que pretende rescatar del anonimato a clubes y jugadores en la periferia, desviando hacia ellos flujos de atención en redes sociales.
Uno de los casos más recientes involucra a Tim Payne, de la selección nacional de Nueva Zelanda y el artífice fue el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como @elscarso.
Payne, un defensor neozelandés que milita en el Wellington Phoenix de la liga australiana, tiene una trayectoria sólida que incluye cincuenta partidos con su selección y la clasificación para la Copa del Mundo de 2026. Pero su presencia digital antes de mayo de 2026 era sumamente discreta, limitándose a unos 4,700 seguidores en su cuenta de Instagram.
Fue entonces cuando @elscarso lanzó una convocatoria a su comunidad en América Latina y España, instándolos a "alimentar la leyenda" del futbolista de cara al torneo mundialista.
En cuestión de horas, Payne se convirtió en un fenómeno de masas. Miles de usuarios inundaron sus publicaciones con mensajes y memes de apoyo, logrando incluso captar la atención de personalidades de la cultura popular como el productor argentino Bizarrap.
Como consecuencia de esta masiva campaña de influencia, la cuenta de Instagram del defensor se catapultó hasta superar el medio millón de seguidores antes de disputar el certamen internacional.
Aunque este método de viralización no es nuevo en la trayectoria del influencer, quien ya lo había ensayado con éxito en Centroamérica. En julio de 2025, el foco de @elscarso se centró en Andrés "El Toro" Jiménez, un delantero panameño que jugaba para el Deportivo Upala en la Segunda División de Costa Rica.
A pesar de ser el máximo anotador de la división de ascenso con más de veinte goles en el Torneo Clausura, Jiménez era un completo desconocido fuera de las fronteras costarricenses y apenas sumaba 900 seguidores en sus redes sociales.
Tras ser promovido activamente en los videos del creador de contenido, su cuenta de Instagram creció exponencialmente hasta alcanzar los 176,000 seguidores.
Lo más relevante de este caso es que la popularidad digital se transformó en oportunidades profesionales reales, pues clubes de la Primera División de Costa Rica, Panamá y Guatemala iniciaron contactos formales con su representante para evaluar su contratación, sacando al futbolista de un destino casi seguro en las categorías de ascenso.
La influencia de estas campañas también cruzó el Atlántico para intervenir en el futbol regional de Portugal, concretamente con el Clube Sportivo de Cascais.
Este modesto equipo compite en la Segunda División Distrital de Lisboa —el equivalente a la sexta categoría del futbol portugués— y transmitía sus encuentros a través de YouTube para una audiencia muy reducida. Tras toparse por casualidad con una de estas transmisiones, @elscarso desafió a su comunidad a conectarse masivamente para ver el siguiente partido.
El resultado superó todas las expectativas, con más de 12,000 personas sintonizando el encuentro de forma simultánea, el cual superó las 100,000 visualizaciones totales en la plataforma.
En una sola semana, el CS Cascais ganó más de 30,000 seguidores en su cuenta de Instagram. El impacto de la campaña fue de tal magnitud que el propio influencer viajó a Portugal para visitar las instalaciones del club, convivir con la plantilla —destacando la figura del delantero Romarinho— y promover el llenado del estadio municipal para un partido oficial.
Lo que comenzó como un ejercicio de entretenimiento en redes sociales ha terminado por plantear una alternativa viable para la visibilización de atletas y clubes modestos.