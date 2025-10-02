Toluca conquista la Campeones Cup 2025
En una noche que combinó drama, pasión y carácter, el Deportivo Toluca logró una hazaña memorable al derrotar 3-2 al LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park y consagrarse campeón de la Campeones Cup 2025. El conjunto mexiquense dio una lección de resiliencia al remontar dos veces el marcador y sellar el triunfo en tiempo de compensación.
El Galaxy abrió el marcador al minuto 36 gracias a un penal cobrado con autoridad por Diego Fagúndez, tras una falta dentro del área que dejó sin opción al árbitro central. Los locales parecían tener el control del juego, pero el Toluca respondió con determinación en la segunda mitad.
Fue Nicolás Castro, al minuto 53, quien devolvió la esperanza a los Diablos Rojos con un disparo raso y colocado desde fuera del área, imposible para el arquero californiano. A pesar del empate, el equipo de la MLS no bajó los brazos, y al 88’, el defensor uruguayo Franco Romero anotó de cabeza para poner el 2-1 y lo que parecía la sentencia final. Sin embargo, el cierre fue electrizante.
En el tiempo añadido, Toluca tiró de orgullo y corazón. Primero empató el encuentro al 90+3 con un remate dentro del área tras un tiro de esquina. Y cuando todo apuntaba a una definición en penales, apareció Federico Pereira (algunos reportes indican que fue Andrés Pereira) para conectar un cabezazo imparable al minuto 90+5, desatando la locura entre los aficionados mexicanos presentes.
El técnico de Toluca, Antonio “El Turco” Mohamed, vivió el duelo con intensidad. Sus reclamos airados hacia el cuerpo arbitral le costaron la expulsión en la segunda parte, obligándolo a dirigir desde la zona mixta. Aun así, su equipo supo mantener el orden táctico y mostró temple para revertir el marcador.
Con este título, Toluca suma un nuevo trofeo internacional a su historia y le da una alegría importante a su afición. Además, la Liga MX reafirma su dominio en esta competencia, superando una vez más a su contraparte de la MLS.
La victoria no solo representa una consagración en el plano internacional, sino también un impulso anímico vital para los Diablos Rojos, que buscan mantener su protagonismo en el torneo local.
"Este grupo no se rinde. Hoy demostramos que somos un equipo con carácter, con alma. Este título es para nuestra gente", declaró un emocionado Nicolás Castro tras el pitazo final.