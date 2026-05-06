Toluca, contra el calendario y sus ausencias: el reto de sobrevivir a nueve partidos en 28 días
En este cierre de semestre, el bicampeón Toluca no sólo juega contra sus rivales: juega contra el calendario, las ausencias y un margen de error que se ha reducido al mínimo.
Entre el 8 de abril y el cierre de la primera semana de mayo, el equipo de Antonio Mohamed habrá disputado, tras el duelo de vuelta de las semifinales de la Concachampions ante el LAFC, nueve partidos en 28 días, justo cuando la temporada entra en su fase más exigente.
En ese lapso, el Toluca suma tres victorias, un empate y cuatro derrotas, entre las que están dos resultados que lo obligan a remar contra corriente en eliminación directa: la derrota de 2-1 en el primer partido de las semifinales de Concachampions ante LAFC y la ida de cuartos del Clausura 2026 frente a Pachuca (0-1). En medio, incluso, ligó por primera vez en el torneo dos derrotas consecutivas, ante América y Mazatlán.
“Tenemos una semana definitoria, esperamos recuperar gente para poder dar el paso primero el miércoles y después el domingo ir a buscar un resultado que es bastante complicado, pero bueno, siempre que haya esperanza hay que seguirla”, dijo Mohamed tras el duelo ante Pachuca.
El técnico ha tenido que administrar más que partidos: cargas físicas, molestias y ausencias.
“Intentamos proteger gente que viene cansada, tenemos bajas, esperemos poder recuperarlas para el miércoles, que es el objetivo primario”, añadió. Sobre Marcel Ruiz, uno de los que intenta volver a ritmo, fue claro: “No viene con tanto ritmo, pero yo lo veo muy bien”.
Si el calendario es apretado, las bajas lo terminan de complicar. Jesús Gallardo y Alexis Vega, dos de sus principales generadores, se fueron después de la fase regular a la concentración mundialista.
El primero había producido por banda con cuatro asistencias y siete participaciones de gol; el segundo, pese a un torneo condicionado por lesiones, sumaba cinco intervenciones directas y peligro en el uno contra uno.
A eso se suma la ausencia de Helinho, líder del equipo en duelos individuales exitosos y una de las principales vías de desborde, además del sostén ofensivo cuando Alexis no está.
Y cuando Mohamed ha mirado a la banca para encontrar opciones, la respuesta no ha aparecido. Sebastián Córdova apenas suma un gol y dos asistencias en 15 partidos; Franco Rossi registra un tanto en 12 apariciones; y Jorge Díaz Price, el más productivo del grupo, acumula dos goles y tres asistencias. La rotación no ha compensado las ausencias en el momento más complicado.
El contraste es inevitable. Tigres ha vivido una exigencia similar (nueve partidos en 27 días), pero con otra respuesta: cuatro victorias, dos empates y una derrota, ventaja en sus series y sin el mismo impacto por bajas de selección. Inició ganando su semifinal de Concachampions ante Nashville (0-1) y llega con ventaja (3-1) a la vuelta de cuartos frente a Chivas.
Misma carga, pero distinto rendimiento. Toluca llega así a su semana más importante: obligado a remontar, a recuperar piezas sobre la marcha y a encontrar respuestas en un plantel que no ha terminado de darlas.