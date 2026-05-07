Toluca supera el caos mundialista, elimina al LAFC y vuelve a una final de Concachampions
El día en que comenzó oficialmente la concentración mundialista de la selección mexicana terminó convirtiéndose también en la noche más importante de Toluca en más de una década.
En medio de la crisis que el propio club ayudó a detonar alrededor de la convocatoria del Tri, Toluca eliminó a LAFC, remontó la semifinal y volvió a una final de Concachampions por primera vez desde la edición 2013-14.
Sin Alexis Vega ni Jesús Gallardo, liberados horas antes para reportar con la selección mexicana tras el ultimátum de la FMF, el equipo de Antonio Mohamed ganó 4-0 en el Nemesio Diez y avanzó con marcador global de 5-2.
Toluca no disputaba una final continental desde que perdió la Concachampions 2013-14 ante Cruz Azul. Ahora regresa al último partido internacional justo en el día que terminó por fracturarse públicamente la relación entre clubes y selección alrededor de la concentración rumbo al Mundial 2026.
Porque el contexto terminó siendo tan importante como el partido.
Horas antes del encuentro, Toluca había emitido un comunicado en el que prácticamente asumía una derrota institucional. El club explicó que había recibido autorización previa de la Liga MX y la FMF para mantener a Vega y Gallardo hasta después de la semifinal, pero que el cambio de postura de la Sselección mexicana lo obligó a liberarlos sin posibilidad de reemplazo.
“Ante el reciente comunicado de la FMF, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aún en contra de su propio interés”, escribió el club.
La tensión escaló después de que Javier Aguirre confirmara que la concentración iniciaría esa misma noche a las 20:00 horas y reiterara que cualquier futbolista convocado que no reportara quedaría fuera del Mundial 2026.
“Nadie ha roto el pacto”, sostuvo Aguirre en un mensaje sin preguntas, aunque el conflicto ya había alcanzado a Chivas, que reclamó igualdad de condiciones después de haber cedido previamente a sus seleccionados para enfrentar a Tigres UANL.
Lo que parecía un acuerdo institucional terminó convertido en una crisis abierta entre clubes y selección y Toluca quedó en medio de ella.
Después vino el partido.
Toluca salió a jugarlo con urgencia desde el primer minuto. Adelantó líneas, monopolizó la posesión y comenzó a acumular llegadas, aunque volvió a encontrarse con el problema que había marcado la serie: la falta de contundencia. Helinho y Marcel Ruiz avisaron primero, mientras Hugo Lloris comenzó a sostener a LAFC con atajadas ante Marcel y Nicolás Castro. Incluso, un disparo de Castro pegó en el poste al 34’.
LAFC respondió desde el contragolpe. Al minuto 8, Denis Bouanga quedó frente al arco tras una transición rápida, pero Luis García achicó de manera decisiva y, en el rebote, Timothy Tillman mandó su disparo por encima con el arco prácticamente abierto.
El partido cambió apenas iniciado el segundo tiempo.
Al 50’, Helinho, el futbolista que ocupó el lugar de Vega tras su salida a la concentración del Tri, convirtió un penalti que puso el 1-0 y empató la eliminatoria 2-2. El gol le daba momentáneamente el pase a Toluca por criterio de visitante y terminó funcionando como el premio a la insistencia del equipo.
Ocho minutos después llegó el golpe definitivo.
Everardo López tomó la pelota fuera del área y sacó un zurdazo potente, pegado al poste izquierdo de Lloris, que ni siquiera reaccionó. El 2-0 cambió el global a 3-2 y convirtió el Nemesio Diez en una explosión que mezcló alivio con incredulidad.
LAFC todavía tuvo una última respuesta cuando el partido ya estaba roto. Al 79’, Bouanga sacó un disparo que se estrelló en el travesaño, la última señal de vida del conjunto angelino.
Pero en el descuento, Paulinho anotó un doblete para sentenciar el 4-0 final y el 5-2 en el global.
Toluca perdió a dos titulares el mismo día del partido más importante de su semestre y aun así sobrevivió.
Ahora jugará la final de la Concacaf Champions Cup ante Tigres, también en el Nemesio Diez, gracias a su mejor rendimiento acumulado en el torneo. La final, a partido único, se disputará el próximo 30 de mayo.
Después de semanas jugando contra el calendario, contra las lesiones y finalmente contra el conflicto que abrió la propia concentración mundialista, Toluca encontró una noche que volvió a ponerlo a un partido de un título internacional.