Toluca elimina al campeón Tigres y avanza a semifinales en la Liga MX Femenil
Toluca firmó el golpe más grande del Clausura 2026: eliminó a Tigres, campeón vigente y equipo más ganador de la Liga MX Femenil, para meterse por primera vez a semifinales. En el estadio Universitario, las Amazonas no lograron la remontada y cayeron 1-2 ante unas Diablas que se impusieron en la serie con marcador global de 4-2.
El equipo regiomontano llegaba con desventaja tras perder 2-1 en la ida, obligado a ganar en casa. Sin embargo, el partido nunca se inclinó lo suficiente a su favor. Incluso con un penal convertido por Diana Ordóñez en la recta final, Tigres solo pudo recortar distancias en el global.
Toluca resistió el empuje en el “Volcán” y manejó la ventaja con orden, aprovechando la presión del rival. Las Diablas confirmaron la sorpresa de la serie y dejaron fuera al referente histórico de la liga, gracias a goles de Diana Guatemala y Faustin Robert.
Con la eliminación, Tigres firma una de sus salidas más tempranas en Liguilla reciente, mientras que Toluca se instala entre las cuatro mejores del torneo con el triunfo más importante de su historia.