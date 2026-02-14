Toluca suma por la mínima ante Xolos
Toluca se impuso 1-0 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Nemesio Diez, con un gol de Paulinho al minuto 20 tras un centro de Marcel Ruiz, durante la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.
El primer tiempo estuvo lleno de ocasiones. Paulinho vio un gol anulado por fuera de lugar y Díaz Price y Angulo también generaron peligro, mientras que Xolos intentó con disparos de larga distancia que no encontraron portería.
Toluca dominó la posesión en gran parte de la primera mitad, moviendo el balón con tranquilidad, aunque sin lograr ampliar la ventaja antes del descanso. Santiago Simón y Marcel Ruiz recibieron tarjetas amarillas por faltas y reclamos al árbitro.
En el segundo tiempo, ambos equipos realizaron cambios ofensivos. Toluca incorporó a Sebastián Córdova y Diego Barbosa, mientras que Xolos sumó a Josef Martínez, Diego Abreu y Jesús Vega en busca del empate.
A pesar de los intentos de Xolos, incluyendo un remate de Marcel Ruiz que chocó en el travesaño al minuto 88, Toluca logró controlar el partido y mantener la ventaja mínima.
Los Diablos Rojos también tuvieron un gol anulado por fuera de lugar de Paulinho, y varias jugadas polémicas, como un penal reclamado por el mismo delantero que no fue marcado.
Con esta victoria, Toluca suma puntos importantes en la tabla del Clausura 2026, mientras Xolos sigue en busca de su primer triunfo de la temporada y deberá mejorar su definición frente al arco.