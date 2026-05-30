Toluca busca volver a la cima de Concacaf; Gignac podría jugar su última final con Tigres
Antonio Mohamed busca el único título importante que le falta en su exitosa carrera en el futbol mexicano, mientras que André-Pierre Gignac podría disputar el último en su historia con Tigres.
La final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entre Toluca y Tigres enfrenta a dos de los equipos más ganadores en los últimos años en la Liga MX, pero también reúne dos historias que avanzan en direcciones opuestas.
El anhelo del Turco
Toluca no gana un título continental desde 2003. Han pasado 23 años años desde entonces y Mohamed lo entiende mejor que nadie.
“Es un título muy importante que no me ha tocado ganar. He estado en un montón de equipos y nunca jugué esta Copa. Es un anhelo que tenemos, ganar esta Copa.”
Ya le devolvió una liga al club mexiquense después de 15 años de sequía. Ahora quiere darle algo que lleva más de dos décadas en la espera.
Los Diablos terminaron en la cima de la tabla acumulada de la Conchampions, luego de eliminar al LAFC con una remontada de 5-2 en semifinales, lo que le permitirá jugar la final en el Nemesio Diez con el estadio lleno a su favor. También cuentan con el futbolista más determinante del torneo.
Paulinho suma ocho goles en seis partidos. Si marca dos veces ante Tigres se convertirá en el primer jugador que alcanza diez anotaciones en una misma edición desde Javier Orozco con Cruz Azul en 2010-11.
A pesar de ello, Mohamed vislumbra una final cerrada.
“Va a ser un partido muy difícil. Es a un solo partido. Los detalles van a marcar la diferencia.”
La historia reciente entre ambos equipos respalda esa idea. Hace apenas unos meses disputaron la final del Apertura 2025 de Liga MX, en diciembre, con victoria para los Diablos Rojos después de definir todo en una serie de penaltis maratónica de 12 tiros por bando.
También hay una cuestión de legado. Toluca busca conquistar su tercera Copa de Campeones de Concacaf, una cifra que le permitiría igualar a Cruz Azul y Pumas entre los clubes mexicanos más ganadores en la historia del torneo.
Tigres, por su parte, persigue apenas su segunda corona continental, suficiente para acercarse a los Diablos en ese registro y reforzar la narrativa de la generación más exitosa que ha tenido el club en la era moderna que encabeza Gignac, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro, ahora entrenador del club.
El último capítulo de Gignac
Cuando el francés llegó a Monterrey en 2015, Tigres tenía tres títulos de liga en toda su historia.
Desde entonces conquistó cinco campeonatos de Liga MX, una Concachampions, tres Campeón de Campeones y dos Campeones Cup. Se convirtió en el goleador histórico de la institución y en el rostro de la etapa más exitosa que ha vivido el club.
Ahora su papel es distinto. Las lesiones redujeron su protagonismo y la final lo encuentra más cerca del banco que del once inicial. Pero su presencia se mantiene como una referencia dentro del vestidor. A sus 40 años, esta podría ser una de las últimas finales de su carrera.
Tigres disputará su quinta final de Concacaf desde 2008. Llega después de eliminar a Nashville sin recibir gol en semifinales y con Nahuel Guzmán con cuatro porterías a cero en el torneo.
El ganador, además, se llevará un boleto para la Copa Intercontinental 2026 y para el Mundial de Clubes de 2029.
En esta final, el Toluca quiere recuperar algo que perdió hace veintitrés años, mientras que Tigres quiere añadir otro capítulo a una historia que ya parece irrepetible.
Y Gignac, en algún momento del partido, saldrá desde el banco, tal vez en un momento de presión en el que deberá cargar como en los viejos tiempos con el equipo.
Puede que sea la última vez que lo haga en una final con Tigres, el equipo del que se enamoró al llegar de Francia hace más de una década.