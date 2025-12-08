Toluca y Tigres se preparan para la gran batalla por el título del Apertura 2025
La tensión ya se siente en el aire: Toluca y Tigres UANL definieron los días y horarios en los que se jugarán los partidos de Ida y Vuelta de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX. Dos encuentros que prometen emociones al límite y que coronarán al campeón de la temporada.
La primera parada será en Monterrey, donde los Tigres recibirán a los Diablos Rojos en el Estadio Universitario:
- Jueves 11 de diciembre, 20:00 hrs – Tigres UANL vs Toluca
Después, la lucha se trasladará a Toluca, donde los locales buscarán aprovechar la ventaja de su afición en el Estadio Nemesio Diez:
- Domingo 14 de diciembre, 19:00 hrs – Toluca vs Tigres UANL
Dos ciudades, dos estadios, pero un solo objetivo: levantar el trofeo del Apertura 2025. Entre estrategias, entrenamientos y la pasión de los fanáticos, los equipos se preparan para escribir la última página de un torneo lleno de intensidad y rivalidad.