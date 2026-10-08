El Tri de Aguirre frente al de Márquez, en números

Rafael Márquez, auxiliar de Javier Aguirre en el proceso pasado, heredó de él una selección que llegó a octavos de final en el Mundial. Tras sus primeros cuatro partidos, la comparación entre ambos equipos dejó una diferencia clara: el de Márquez tiene más el balón, pero remata menos.

Dos partidos lo comprueban: el México de Aguirre le ganó 3-0 a Chequia en la Copa del Mundo con menos de la mitad de la posesión; el de Márquez tuvo el balón 64 por ciento del tiempo ante Perú y necesitó un tiro libre para empatar.

Las cinco diferencias

Los cinco partidos del Mundial y los cuatro amistosos de la gira, medidos por Opta, repiten lo que mostró el Tri ante Chequia y Perú.

Pases: Con Aguirre, México completó 172 por partido en campo rival. Con Márquez fueron 209.

Remates: Con Aguirre promedió 14 por encuentro; con Márquez, 11.5, y una menor proporción fue a puerta.

Distancia: En el Mundial, uno de cada tres disparos salió desde fuera del área: 25 de 70. En la gira fue más de la mitad: 26 de 46.

Eficacia: Con Aguirre hubo un tiro entre los postes por cada 100 pases intentados. Con Márquez, uno por cada 188.

Defensa: El equipo de Aguirre dejó su portería en cero en cuatro de cinco partidos y recibió tres goles, todos ante Inglaterra. El de Márquez encajó siete en cuatro y no terminó ninguno sin recibir.

La defensa de Márquez

Márquez, quien antes de debutar había anunciado que daría continuidad a la idea de juego de Aguirre por el poco tiempo de trabajo, pidió después de perder ante Chile que no se comparara su gira con el Mundial.

"Comparar un Mundial con partidos amistosos y con una defensa diferente a la que jugó el Mundial no tiene comparación", argumentó.

La gira fue distinta al Mundial en casi todo: cambiaron los rivales y las alineaciones, varios jugadores coincidían por primera vez y México empezó perdiendo los cuatro partidos.

Nicolás Córdova, el entrenador de Chile, contó cómo aprovechó a ese equipo en formación. "Generamos transiciones muy rápidas, sabíamos que ellos iban a adelantar y que tienen un buen juego posicional", señaló.

El contexto no alcanza a explicar los remates a puerta. Sin contar el partido contra Inglaterra, que jugó con diez, el México de Aguirre promedió cuatro por juego; el de Márquez, 2.75.