El Tri Femenil enfrenta a Costa Rica en su último juego de preparación del año
La Selección Mexicana Femenil disputará este martes su último juego amistoso del año cuando visite a Costa Rica, luego de su apabullante inicio en el clasificatorio rumbo al Mundial 2027 donde derrotó por goleada 14-0 ante San Vicente y las Granadinas.
El técnico Pedro López señaló que la prioridad inmediata es sostener la intensidad mostrada en el partido ante las caribeñas. “Necesitamos tener jugadoras preparadas para todo tipo de situaciones”, dijo. El entrenador insistió en que el equipo llega en un momento de madurez competitiva. “Estas jugadoras jóvenes están rindiendo a un gran nivel y siento que van a estar cuando las necesitemos”.
Jimena Rayo, auxiliar técnica, destacó que el triunfo inicial no cambió la concentración del grupo: “Empezar con el pie derecho nos llena de confianza, pero sabemos que Costa Rica tiene un estilo totalmente diferente. Va a ser una bonita prueba para cerrar el año”. Añadió que el plantel mantiene un ambiente “positivo, enfocado y con la mira puesta en la clasificación”.
El duelo contra Costa Rica marca un importante contraste de ritmos. Mientras México compite semana a semana en la Liga MX Femenil su rival arrastra un parón de ocho meses en el torneo local. Sin embargo, la localía de las ticas es un escenario que obliga a México a prepararse para un partido de mayor tensión competitiva.
Jacqueline Ovalle, autora de un hat-trick en el primer juego, anticipa un duelo mucho más demandante esta vez. Como equipo estamos previendo a una Costa Rica que va a salir a ganar en esta clasificación; quieren hacer las cosas bien y están en su casa. Cuando juegas en tu casa, lo haces de manera especial, vas a ganar el partido. Nosotras estamos enfocadas en cerrar bien esta concentración, en tener buenas sensaciones en el último partido del año juntas y en sacar el mayor provecho a esto”, dijo Ovalle.
México intentará sostener su paso perfecto en la eliminatoria y ratificar, frente a Costa Rica, la solidez que mostró en su debut.