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Tri Femenil, a un paso del Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028

México enfrentará a Haití en Cuartos del Concacaf W tras golear a Puerto Rico, acercándose a volver a un Mundial y a los Olímpicos tras años de ausencia.

Yarek Gayosso

La Selección Mexicana busca su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La Selección Mexicana busca su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. / @Miseleccionfem

La Selección Mexicana femenil está cada vez más cerca de conseguir el boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las dirigidas por el técnico español Pedro López se enfrentarán el próximo 28 de noviembre a Haití, en el Campeonato Concacaf W que se jugará en Houston, Texas.

Charlyn Corral es una de las jugadoras históricas de la Selección Mexicana.
Charlyn Corral es una de las jugadoras históricas de la Selección Mexicana. / @Miseleccionfem

La última vez que la Selección Mexicana Femenil mayor participó en una Copa Mundial de la FIFA fue en Canadá 2015, hace 11 años. Luego de esa participación, el equipo tricolor no logró clasificar a las ediciones de Francia 2019 ni Australia-Nueva Zelanda 2023.

En su última participación empataron 1-1 contra Colombia, perdieron 2-1 con Inglaterra y cayeron 5-0 ante Francia, sin pasar de Fase de Grupos.

La última edición en la que compitieron en unos Juegos Olímpicos fue en Atenas 2004. En esa única participación, el equipo alcanzó los Cuartos de final, donde fueron eliminadas por Brasil 5-0.

El pasado fin de semana, el Tri femenil goleó 6-0 a Puerto Rico para clasificarse a la última fase del Premundial de la Concacaf que dará cuatro boletos al Mundial Femenil de Brasil 2027.

¿Cuáles son los Cuartos de final?

  • Estados Unidos vs. Nicaragua
  • Canadá vs. Panamá
  • México vs. Haití
  • Jamaica vs. Costa Rica
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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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