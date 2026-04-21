Tri Femenil, a un paso del Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028
La Selección Mexicana femenil está cada vez más cerca de conseguir el boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Las dirigidas por el técnico español Pedro López se enfrentarán el próximo 28 de noviembre a Haití, en el Campeonato Concacaf W que se jugará en Houston, Texas.
La última vez que la Selección Mexicana Femenil mayor participó en una Copa Mundial de la FIFA fue en Canadá 2015, hace 11 años. Luego de esa participación, el equipo tricolor no logró clasificar a las ediciones de Francia 2019 ni Australia-Nueva Zelanda 2023.
En su última participación empataron 1-1 contra Colombia, perdieron 2-1 con Inglaterra y cayeron 5-0 ante Francia, sin pasar de Fase de Grupos.
La última edición en la que compitieron en unos Juegos Olímpicos fue en Atenas 2004. En esa única participación, el equipo alcanzó los Cuartos de final, donde fueron eliminadas por Brasil 5-0.
El pasado fin de semana, el Tri femenil goleó 6-0 a Puerto Rico para clasificarse a la última fase del Premundial de la Concacaf que dará cuatro boletos al Mundial Femenil de Brasil 2027.
¿Cuáles son los Cuartos de final?
- Estados Unidos vs. Nicaragua
- Canadá vs. Panamá
- México vs. Haití
- Jamaica vs. Costa Rica