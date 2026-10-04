Un ‘9’ sin gol: Santiago Giménez lleva un año sin anotar con la Selección Mexicana

Santiago Giménez extendió su racha negativa y una vez más se quedó sin marcar con la selección, ahora en la goleada sufrida 0-3 contra Estados Unidos. Con este resultado, el delantero del Tricolor suma ya más de un año sin poder mover las redes vistiendo la camiseta nacional.

Algo que quedó en evidencia durante el Mundial 2026 fue la dependencia del gol en unos cuantos jugadores. Julián Quiñones y Raúl Jiménez, con 4 y 3 tantos respectivamente, anotaron entre los dos el 70 por ciento de los goles del equipo durante el torneo.

Sin embargo, para esta primera fecha FIFA postmundialista, ambos atacantes quedaron fuera de la convocatoria de Rafa Márquez por temas físicos y lesiones. Esto le abrió de par en par la puerta a Santiago Giménez para asumir el relevo en el ataque. A pesar de ello, no ha podido sacarle provecho a la situación. En lo que va de esta gira de preparación, el delantero de 25 años no ha logrado tomar el relevo ni hacerse presente en el marcador. Pero esto no es algo nuevo; de hecho, es una racha que viene acarreando desde el año pasado.

¿Cuándo fue el último gol de Santiago Giménez con la selección?

Para encontrar la última vez que Giménez movió las redes con el Tri hay que remontarse al 9 de septiembre de 2025. En aquella ocasión, aún con Javier Aguirre como entrenador y en el camino de preparación rumbo al Mundial 2026, México enfrentó en un amistoso a Corea del Sur.

Dicho encuentro lo iba ganando el conjunto asiático por 2-1; sin embargo, sobre el tiempo de compensación, el 'Chaquito' sacó un zurdazo al ángulo que selló el empate 2-2. El problema radica en que, desde ese momento, no ha vuelto a celebrar una anotación con el cuadro nacional. En total, desde aquel encuentro, el actual delantero del Porto ha disputado 9 partidos con México en los que no ha podido marcar en una sola ocasión:

México 2–2 Corea del Sur (amistoso): gol al 90+4’

México 0–4 Colombia (amistoso): sin anotar

México 1–1 Ecuador (amistoso): sin anotar

México 1–0 Australia (amistoso): sin anotar

México 1–0 Corea del Sur (Mundial 2026): sin anotar

México 3–0 Chequia (Mundial 2026): sin anotar

México 2–0 Ecuador (Mundial 2026): sin anotar

México 2–3 Inglaterra (Mundial 2026): sin anotar

México 1–1 Perú (amistoso): sin anotar

México 0–3 Estados Unidos (amistoso): sin anotar

(Únicamente partidos en los que jugó Santiago Giménez)

Un gol cada 8 partidos

En cuanto a sus estadísticas generales con la selección, el 'Chaquito' tampoco refleja una cuota goleadora alta. Desde su debut con el representativo mayor en 2021, suma 53 partidos en los que solo ha podido anotar 6 veces.

Esto lo sitúa con un promedio de 0.11 goles por partido; o dicho de otra forma, apenas un gol cada 8.83 encuentros. Sin embargo, esto es solo una media estadística, ya que la sequía actual de Giménez ha superado este promedio.

Su primer gol fue contra Chile; ahora busca volver a marcarles

Finalmente, cabe recordar que el primer gol del 'Chaquito' con el Tricolor se dio en un amistoso ante la selección de Chile en diciembre de 2021, durante un empate que finalizó 2-2.

El próximo martes 6 de octubre, México volverá a medirse ante el conjunto andino a las 20:30 horas en el Los Angeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos. En este compromiso, el atacante azteca buscará cortar su racha reencontrándose con el gol ante la que en su momento fue su primera víctima en el plano internacional.