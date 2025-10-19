¿Un cuento de hadas? El Como vence a la Juve
Como, Italia.
El argentino Nico Paz volvió a ser la estrella del Como con gol y asistencia en la histórica victoria del domingo 2-0 contra la Juventus de Turín, la primera en más de 70 años, en la 7ª jornada de la Serie A.
El internacional albiceleste habilitó a Marc-Oliver Kempf a los cuatro minutos para abrir el marcador en el Giuseppe Sinigaglia, antes de anotar él mismo el segundo gol del partido tras una gran acción individual.
Tras correr por la banda derecha, Paz entró al área, recortó al defensa Andrea Cambiaso y disparó con la izquierda para sellar la primera victoria del Como contra la Juventus desde 1952.
Además, el resultado deja a ambos clubes igualados en puntos, pero es el Como el que ocupa la 5ª posición por encima de la Juventus gracias a una mejor diferencia de goles.
El ambicioso club, propiedad del gigante del tabaco Djarum, suma 12 puntos en siete partidos, solo tres menos que el trío de cabeza formado por Inter de Milán, Nápoles y Roma.
La diferencia podría aumentar si el Milan (4º) vence en el cierre de jornada a la Fiorentina y se hace con el liderato en solitario.
Paz ha sido clave en el inicio de temporada del Como, con cuatro goles y cuatro asistencias. El jugador de 21 añosfue adquirido en agosto de 2024 al Real Madrid, en un acuerdo que permite a los merengues tener opción de recompra antes de 2027.
“Es un gran jugador. No estoy preocupado por su futuro porque sé cuándo un jugador es ambicioso, si tiene la mentalidad correcta o si es algo pasajero”, declaró el entrenador Cesc Fàbregas a DAZN.
“Puede ir donde quiera, solo necesita mantenerse humilde y mantener su ética de trabajo, porque el talento y la presencia física están ahí”.
Su gran actuación del domingo alargó la racha sin victorias de la Juventus, que no gana desde el 4-3 contra el Interdel pasado 13 de septiembre, hace ya más de un mes. Los hombres de Igor Tudor seguían invictos, pero acumulaban cinco empates consecutivos entre todas las competiciones.