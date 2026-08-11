Un edificio, una cancha y 9.9 millones de dólares: las claves de la relación entre la FMF e Infantino
El 29 de marzo de 2026, un día después de la reinauguración del Estadio Azteca, Gianni Infantino llegó al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para conocer su remodelación.
La fecha va más allá de la anécdota. La visita ayuda a explicar la cercanía entre los principales dirigentes del futbol mexicano y el presidente de la FIFA, una relación que volvió a quedar expuesta meses después, cuando México evitó sumarse a los cuestionamientos contra Infantino por su proyecto para abrir a inversionistas privados una parte del negocio comercial de la FIFA.
Aquella mañana, Infantino fue recibido por Mikel Arriola, comisionado de la FMF; Ivar Sisniega, presidente de la Federación, y dirigentes de clubes de la Liga MX. Durante la visita hubo además un homenaje: el edificio principal del complejo fue bautizado con su nombre.
La FMF develó frente al presidente de la FIFA el Edificio Gianni Infantino. Arriola explicó en el acto que buscaban dejar constancia de cómo habían sido utilizados los recursos del FIFA Forward, el programa de desarrollo con el que la FIFA financia proyectos de sus federaciones miembro, en beneficio de los futbolistas.
Semanas después volvieron a encontrarse. Durante los FIFA Forward Awards 2026 Edición Américas, Infantino entregó a Arriola el premio al Campo de Futbol Más Destacado por la cancha híbrida del CAR, una obra para la que FIFA Forward aportó más de un millón de dólares.
No eran las únicas muestras de cercanía. Un mes antes de la reapertura del CAR, Arriola había agradecido el respaldo de “nuestro presidente, Gianni Infantino” a México ante los cuestionamientos sobre seguridad rumbo al Mundial 2026.
Emilio Azcárraga, dueño del América y uno de los directivos más influyentes del futbol mexicano, fue todavía más personal: lo llamó “un amigo de México” y aseguró que “los amigos se demuestran en las malas”.
Meses después, cuando la Concacaf pasó de rechazar uno de los proyectos económicos de Infantino a cuestionar su liderazgo, la FMF decidió respaldarlo.
La relación tiene además un factor económico que puede medirse. Entre 2016 y 2022, México consiguió algo que ninguna otra federación de la Concacaf alcanzó durante los primeros dos ciclos del FIFA Forward: la aprobación del 100 por ciento de los recursos que la FIFA puso a su disposición.
La FMF tuvo disponibles 9.9 millones de dólares y consiguió la aprobación de toda esa bolsa, según el informe del programa.
De ese monto, 5.1 millones fueron destinados a infraestructura, 1.5 millones al futbol femenil, un millón a competencias y 900 mil dólares a equipamiento y otros proyectos.
La FIFA considera aprobados los recursos asignados a proyectos o rubros que superaron su proceso de revisión. Eso no significa necesariamente que cada dólar hubiera sido gastado al terminar el periodo.
Ninguna otra federación de la Concacaf llegó al 100 por ciento. Curazao tuvo aprobados 11.3 de 11.4 millones disponibles, 99.1 por ciento; Islas Turcas y Caicos, 98.8; Nicaragua, 98.2; y Canadá y Trinidad y Tobago, 95.1. México fue la única de las 35 asociaciones de Concacaf afiliadas a la FIFA que consiguió la aprobación de toda su bolsa disponible.
El programa que nació con Infantino
El informe no explica por qué México consiguió la aprobación de toda su bolsa, pero sí permite conocer el mecanismo: cada federación presenta proyectos, la FIFA los evalúa y, si los autoriza, supervisa su ejecución y el uso de los recursos.
FIFA Forward fue presentado en mayo de 2016, tres meses después de la elección de Infantino.
En su primera versión puso a disposición de cada federación hasta cinco millones de dólares por ciclo; Forward 2.0 elevó el máximo a seis millones entre 2019 y 2022, y Forward 3.0 lo aumentó a ocho millones para 2023-2026.
Esos límites no significan que cada asociación reciba automáticamente el máximo. En el caso mexicano, la FIFA registró una bolsa acumulada de 9.9 millones de dólares en los ciclos Forward 1.0 y 2.0.
México comenzó a utilizar el programa desde 2016. Entre sus primeros proyectos estuvo Jugamos Todos, que para 2019 había llegado a más de 600 escuelas y 200 mil niños. Sin embargo, el principal destino de los recursos mexicanos fue la infraestructura.
FIFA Forward ayudó a financiar el CAR
En 2021, la FIFA informó que Forward financiaba parte de la renovación del Centro de Alto Rendimiento, la casa de las selecciones nacionales. Los recursos se utilizaron en vestidores para selecciones menores y cuerpos técnicos, una sala de ciencia del deporte, oficinas, una bodega, espacios comunes y adecuaciones de accesibilidad.
Yon de Luisa, entonces presidente de la FMF, calificó el apoyo como de “gran beneficio para la FMF”.
Forward volvió a intervenir en el complejo en 2023. La FIFA aportó asesoría técnica y más de un millón de dólares para convertir uno de sus campos en una superficie híbrida. La cancha sufría problemas de filtración que la dejaban inutilizable durante los periodos de lluvia.
Abel Estrada, director de administración de la FMF, reconoció que “sin el gran apoyo” de FIFA Forward no habrían podido concretar el proyecto.
En 2025 llegó otra aportación: 105,785 dólares para renovar la cancha 2, renivelar el terreno y sustituir su sistema de riego.
Las inversiones de Forward coincidieron con una remodelación mucho mayor del CAR, que se extendió durante más de dos años y culminó con la reapertura del complejo el 29 de marzo de 2026, rumbo al Mundial.
Sports Illustrated México recorrió las nuevas instalaciones en junio: la obra rondó los 390 millones de pesos, unos 22.3 millones de dólares, y amplió el complejo de 8,500 a casi 20,000 metros cuadrados.
FIFA Forward no pagó por completo esa remodelación y no existe información pública que permita calcular qué porcentaje financió. Sí están documentadas sus aportaciones para obras específicas en 2021, la cancha híbrida en 2023 y la cancha 2 en 2025.
La cancha híbrida terminó también convertida en un símbolo de esa cooperación. En mayo, durante los FIFA Forward Awards 2026 Edición Américas, recibió el premio al Campo de Futbol Más Destacado. Infantino fue quien entregó el reconocimiento a Arriola.
De “nuestro presidente” al Edificio Gianni Infantino
Las muestras públicas de cercanía habían comenzado antes del homenaje en el CAR. En febrero, después de que Infantino respaldara a México ante los cuestionamientos sobre seguridad rumbo al Mundial, Mikel Arriola agradeció el apoyo de “nuestro presidente, Gianni Infantino”.
Un mes después, Emilio Azcárraga fue todavía más personal. Frente al propio Infantino lo llamó “un amigo de México” y “un amigo del Estadio”, y agregó: “Los amigos se demuestran en las malas, en las buenas hay muchos. El presidente Infantino ha estado en mis malas”.
Al día siguiente, Infantino participó en la reapertura del CAR y la FMF develó el edificio que desde entonces lleva su nombre.
México se separa de Concacaf para respaldar a Infantino
Meses después, la cercanía pasó de las ceremonias y declaraciones al terreno político.
El 30 de julio, las 41 asociaciones de Concacaf, incluida la FMF, rechazaron FIFA Forward Enterprise, el proyecto con el que Infantino pretendía concentrar el negocio comercial de los torneos de la FIFA en una empresa y vender hasta 20 por ciento a inversionistas privados. El grupo estaría encabezado por Thrive Eternal, fondo creado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump.
Concacaf cuestionó la velocidad del proceso y la falta de mecanismos internos suficientes para analizar la operación. México acompañó ese primer rechazo, pero se separó de su confederación cuando las críticas pasaron del proyecto al liderazgo de Infantino.
La distancia quedó más clara el 10 de agosto. Concacaf, UEFA y la Confederación Asiática reclamaron una revisión independiente del manejo de Forward Enterprise, mientras Estados Unidos y Canadá también pidieron cambios en la gobernanza de la FIFA. La FMF, en cambio, respaldó públicamente a Infantino.
No existe evidencia de que FIFA Forward haya influido en el respaldo de la FMF a Infantino. Lo que sí está documentado es que México fue la única federación de Concacaf con toda su bolsa aprobada, recibió recursos para el CAR, homenajeó a Infantino y después lo respaldó cuando Concacaf cuestionó su liderazgo.