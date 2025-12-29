Una demanda sin precedentes: el Mundial 2026 supera a todos los anteriores
A 164 días de que ruede el balón, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya expuso una realidad contundente: la demanda por estar en los estadios superó cualquier antecedente histórico. Las solicitudes de entradas recibidas en la fase inicial fueron 3.4 veces mayores al total de asistentes acumulados en todas las Copas del Mundo disputadas desde 1930.
El sorteo aleatorio ya se llevó a cabo, pero las cifras que dejó retratan la magnitud del fenómeno. Millones de aficionados de más de 200 países compitieron por un número limitado de boletos para un torneo que aún no comienza y que, desde el acceso, se convirtió en el más disputado de la historia.
En total, la FIFA registró más de 150 millones de solicitudes, una demanda que superó en 30 veces la cantidad de entradas disponibles en esta primera etapa. Ni siquiera el formato ampliado —con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas en Canadá, México y Estados Unidos— logró aliviar la presión.
El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, pero el pulso ya se siente fuera de la cancha. Antes de que se definan favoritos, grupos o cruces, el torneo dejó claro que el verdadero cuello de botella será el acceso.
Quienes no resultaron seleccionados en el sorteo todavía tendrán nuevas oportunidades en las siguientes fases de venta, a medida que la FIFA libere más localidades. Para otros, la alternativa pasa por entradas especiales para aficionados de selecciones clasificadas, paquetes de hospitality o experiencias de viaje que garantizan presencia en partidos específicos.
El mensaje es inequívoco: el Mundial más grande de la historia no solo se medirá en goles y selecciones, sino en la dificultad de conseguir un asiento. Y esa batalla ya comenzó mucho antes del silbatazo inicial.