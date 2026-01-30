SI Mexico

Uriel Antuna refuerza a Pumas con experiencia de selección y título de goleo

Con pasado mundialista y un campeonato de goleo reciente en la Liga MX, Antuna se une al equipo universitario como su séptimo refuerzo del Clausura 2026, fortaleciendo la banda derecha del esquema auriazul.

Redacción SI México

Antuna aterriza en CU para potenciar el ataque de Pumas
Antuna aterriza en CU para potenciar el ataque de Pumas / Pumas

El Club Universidad Nacional suma velocidad y desequilibrio a su ataque con la incorporación de Carlos Uriel Antuna Romero, quien se une al plantel auriazul para afrontar los compromisos de este semestre en la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

Originario de Gómez Palacio, Durango, y con 28 años, el extremo derecho vivirá su quinta experiencia en la Liga MX y la séptima en su carrera profesional. Formado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, Antuna debutó en Primera División el 5 de marzo de 2017, precisamente en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido donde Pumas se impuso 2-1 al conjunto lagunero.

Tras su irrupción en el futbol mexicano, dio el salto a Europa para militar con el FC Groningen de Países Bajos entre 2017 y 2018. Posteriormente, en 2019, defendió los colores del LA Galaxy en la MLS. Su regreso a México se dio en el Clausura 2020 con Guadalajara; más tarde pasó por Cruz Azul a partir del Clausura 2022 y su etapa más reciente fue con Tigres, club al que pertenecía desde el Apertura 2024.

Antuna llega respaldado por su trayectoria y su rendimiento ofensivo, que incluye un título de goleo en el Clausura 2024. A nivel internacional, ha sido un elemento constante en selecciones nacionales: disputó el Mundial Sub-20 de Corea 2017, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, conquistó las Copas Oro de la Concacaf en 2019 y 2023, y participó en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Jugador de reconocida explosividad por la banda derecha, se convierte en la séptima incorporación de Pumas para el Clausura 2026, sumándose a Antonio Leone, Jesús Rivas, César Garza, Jordan Carrillo, Juninho Vieira y Robert Morales.

Antuna presentó y aprobó los exámenes médicos por la mañana, posteriormente acudió a Cantera para firmar su contrato acompañado por el presidente del Club, Dr. Luis Raúl González Pérez, y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho. Más tarde recorrió las instalaciones junto a su familia y por la noche realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Efraín Juárez y su cuerpo técnico en el Estadio Olímpico Universitario, en la antesala del duelo ante Santos.

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Fútbol