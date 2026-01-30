Uriel Antuna refuerza a Pumas con experiencia de selección y título de goleo
El Club Universidad Nacional suma velocidad y desequilibrio a su ataque con la incorporación de Carlos Uriel Antuna Romero, quien se une al plantel auriazul para afrontar los compromisos de este semestre en la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.
Originario de Gómez Palacio, Durango, y con 28 años, el extremo derecho vivirá su quinta experiencia en la Liga MX y la séptima en su carrera profesional. Formado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, Antuna debutó en Primera División el 5 de marzo de 2017, precisamente en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido donde Pumas se impuso 2-1 al conjunto lagunero.
Tras su irrupción en el futbol mexicano, dio el salto a Europa para militar con el FC Groningen de Países Bajos entre 2017 y 2018. Posteriormente, en 2019, defendió los colores del LA Galaxy en la MLS. Su regreso a México se dio en el Clausura 2020 con Guadalajara; más tarde pasó por Cruz Azul a partir del Clausura 2022 y su etapa más reciente fue con Tigres, club al que pertenecía desde el Apertura 2024.
Antuna llega respaldado por su trayectoria y su rendimiento ofensivo, que incluye un título de goleo en el Clausura 2024. A nivel internacional, ha sido un elemento constante en selecciones nacionales: disputó el Mundial Sub-20 de Corea 2017, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, conquistó las Copas Oro de la Concacaf en 2019 y 2023, y participó en la Copa del Mundo de Catar 2022.
Jugador de reconocida explosividad por la banda derecha, se convierte en la séptima incorporación de Pumas para el Clausura 2026, sumándose a Antonio Leone, Jesús Rivas, César Garza, Jordan Carrillo, Juninho Vieira y Robert Morales.
Antuna presentó y aprobó los exámenes médicos por la mañana, posteriormente acudió a Cantera para firmar su contrato acompañado por el presidente del Club, Dr. Luis Raúl González Pérez, y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho. Más tarde recorrió las instalaciones junto a su familia y por la noche realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Efraín Juárez y su cuerpo técnico en el Estadio Olímpico Universitario, en la antesala del duelo ante Santos.