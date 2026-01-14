Uruguay elige Playa del Carmen como su cuartel general para el Mundial 2026
La Asociación Uruguaya de Fútbol concluyó el proceso técnico y logístico para definir las cinco ciudades que fueron elevadas a la FIFA como posibles sedes de concentración de la Selección Uruguaya durante la Copa Mundial 2026, en una planificación que apunta a maximizar el rendimiento deportivo, la eficiencia operativa y el bienestar integral de la delegación.
De acuerdo con el protocolo de la FIFA, cada federación debe presentar cinco alternativas, entre las cuales el organismo rector designará la definitiva, siempre que no exista superposición con solicitudes de selecciones con mejor ranking. En ese marco, la AUF evaluó como opciones Playa del Carmen, Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin, en ese orden de prioridad.
Durante varias semanas, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, junto al preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, realizaron visitas técnicas presenciales para auditar infraestructura, alojamiento, logística, recuperación física y entorno de trabajo en cada una de las ciudades. El objetivo fue replicar, fuera del país, las condiciones de funcionamiento del Complejo Celeste durante una concentración estimada en 30 días.
Tras el análisis integral, Playa del Carmen (México) fue presentada ante la FIFA como la sede preferente y resultó la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos por la planificación deportiva.
Entre los factores determinantes de su elección se destacan:
Infraestructura integrada: alojamiento, canchas de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo concentrados en un mismo predio, lo que elimina traslados diarios que en otras sedes podían superar los 40 minutos y afectar los tiempos de recuperación.
Alojamiento exclusivo: módulos independientes con una distribución similar a la del Complejo Celeste, lo que garantiza privacidad, control operativo y una dinámica interna óptima para el grupo.
Entorno natural y espacios abiertos: un ecosistema con amplias zonas verdes y aire libre, especialmente valorado para una convivencia prolongada, en contraste con alternativas urbanas más cerradas y fragmentadas.
En materia de logística deportiva, la planificación contempla vuelos chárter exclusivos hacia las distintas sedes de competencia, con tiempos de traslado reducidos que permiten minimizar el desgaste físico. A ello se suma un calendario diseñado con ventanas de recuperación suficientes entre partidos, lo que favorece la preparación y el rendimiento sostenido durante el torneo.
Desde el punto de vista económico y operativo, Playa del Carmen también se ajusta plenamente a los lineamientos de cobertura de la FIFA, que asume los costos de alojamiento y manutención de la delegación oficial. La concentración de todos los servicios en un solo complejo evita gastos adicionales en transporte terrestre y alquiler de instalaciones externas, optimizando recursos y control logístico.
La elección de Playa del Carmen responde así a una visión integral de alto rendimiento, que combina preparación deportiva, recuperación física, eficiencia operativa y bienestar humano, pilares considerados estratégicos por la AUF y el cuerpo técnico para afrontar un torneo de máxima exigencia como la Copa del Mundo.
La FIFA deberá comunicar su decisión antes del 16 de enero. En ese momento se sabrá si la Selección Uruguaya podrá instalarse en la sede preseleccionada o si deberá recurrir a alguna de las otras cuatro alternativas presentadas.