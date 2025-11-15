Uruguay se prueba ante México y Bielsa analiza el impacto del Mundial ampliado
El director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, aseguró que la ampliación a 48 selecciones para la Copa del Mundo de 2026 podría traducirse en un aumento real de la competencia y del nivel futbolístico, aunque subrayó que ese efecto solo podrá evaluarse plenamente en la práctica. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con este formato extendido y contará con 104 partidos.
“Eso de los 48 equipos son inventos que se verifican después de la práctica, entonces probablemente este procedimiento le dará la razón a los organizadores porque quizá encontremos que hay muchos equipos que tienen un nivel que enriquece la competencia”, dijo Bielsa en conferencia de prensa en México. “Toda competencia debe aceptar equipos participantes en la medida en que se eleve el nivel… Es muy probable que este formato promueva un mayor desarrollo, o quizás no, no lo puedo afirmar”.
Bielsa añadió que la finalidad del Mundial sigue siendo elevar la calidad del espectáculo: “El objetivo de un Mundial es que el fútbol ofrezca mejores espectáculos, que haya más partidos lindos, más equipos que jueguen bien y más enfrentamientos de altísimo nivel”.
Uruguay enfrentará el sábado a la selección mexicana en el estadio TSM Corona de Torreón, en el norte del país, en un duelo de preparación rumbo al Mundial. Tres días después, la Celeste se medirá ante Estados Unidos en Tampa, Florida.
Sobre México, Bielsa destacó su estilo ofensivo: “México es un equipo protagonista, ofensivo, pretencioso y ambicioso, nosotros tenemos esos mismos rasgos. Si el juego se da de acuerdo al estilo de los dos equipos, será un partido dinámico y atractivo. Los dos partidos son de nivel de un Mundial”.
Uruguay clasificó a la Copa del Mundo como cuarto lugar de la eliminatoria sudamericana.