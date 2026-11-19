El futbol mexicano encontró una nueva puerta de conexión con Europa en Valencia. El club español, encabezado por el técnico mexicano Javier Aguirre, recibió a una delegación de directivos de la Liga MX y de cuatro instituciones del balompié nacional, en una visita que busca fortalecer los vínculos deportivos y comerciales entre ambas competiciones.

Representantes de Club Tijuana, Pachuca, Guadalajara y Atlético de San Luis acudieron a la Ciudad Deportiva de Paterna, donde fueron recibidos por integrantes del Departamento Internacional del Valencia y Luis Martínez, director de la Academia VCF.

La delegación tuvo la oportunidad de observar un entrenamiento del primer equipo masculino y conocer de primera mano el funcionamiento de las fuerzas básicas del conjunto español, así como su proyecto de expansión internacional. El encuentro también permitió generar espacios de networking e intercambiar experiencias sobre los modelos de gestión y desarrollo deportivo.

La agenda incluyó un recorrido por Mestalla y una visita al Experience Center, espacio en el que el Valencia presentó los detalles del Nou Mestalla, su próximo estadio, además de las experiencias y servicios de hospitalidad que ofrecerá el inmueble.

La relación del Valencia con México no es nueva. El club cuenta con dos academias en territorio nacional: VCF Academy Morelia y VCF Academy Ciudad de México Terranova, además de organizar campamentos de futbol en distintos puntos del país.

La visita representa un nuevo paso en la estrategia internacional del Valencia para acercarse al mercado mexicano y estrechar relaciones con clubes de la Liga MX, en un momento en el que el intercambio de conocimiento, la formación de talento y la expansión de las marcas deportivas adquieren cada vez mayor relevancia.