Valentina Alvarado, la portera que hace soñar a México
El mundo conoció a Valentina Murrieta a través de una gesta más allá de la heroicidad y muy cercana a lo histórico; a lo casi irrepetible. Detener dos penaltis en tiempo regular y uno más en los tiros desde los 11 pasos, vitales para descarrilar y eliminar a la poderosa selección Sub-17 femenil de Italia, es ya una de las historias del anecdotario de esta Copa del Mundo en Marruecos.
La hazaña es ya su carta de presentación global. Una tarjeta dorada para comenzar a abrirse las puertas en el mundo del futbol. Sin embargo, quienes la conocen del día a día, más allá de sus innegables condiciones deportivas, destacan en ella la sonrisa, el disfrute de vivir y el sentido del humor. Vaya, destacan su espíritu jarocho.
Valentina nació en Alvarado, Veracruz, tierra trabajadora, de personas frontales y de hablar fuerte. Alvarado tiene una fama incómoda para quienes de ahí son: es el territorio de México en el cual, supuestamente, más groserías se dicen.
Este estigma, por supuesto falso, se gestó desde la época de la Colonia. Alvarado fue uno de los principales puertos pesqueros y madereros del Golfo de México, y en su zona portuaria el comercio giraba en torno a cantinas y fandangos jarochos —reunión de músicos, bailadores para tocar, cantar y zapatear—. Después, algunas cintas del cine mexicano de los años 60 contribuyeron a reforzar esta mácula.
La realidad de Alvarado se refleja en Valentina. Profesional a toda regla y resuelta. Así fue desde temprana edad. Decidida en perseguir aquel sueño surgido cuando fue a ver a su papá jugar futbol, vio al hombre de casa lanzarse para interceptar balones con veneno de gol. Ella no vio en él a un guardameta, vio entonces a un superhéroe.
“Lo que hizo Valentina es increíble. El torneo de todas ellas ha sido espectacular y es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos todos en México”, observa Óscar Torres, entrenador campeón con el Pachuca Femenil en la Liga MX Femenil.
Valentina es la portera titular del América en su categoría Sub-17. Por circunstancias del destino, ojeadores del club azulcrema dieron con ella en un torneo regional. No la dejaron ir.
Ella tampoco lo pensó. No importaba dejar su casa. No se diga salir de Alvarado, esto iba mucho más allá; era irse de Veracruz para vivir en la Ciudad de México. Los grandes guerreros no vuelven la vista atrás, y ella no lo hizo.
Además de la Sub-17, Valentina también forma parte del equipo Sub-19, aunque como portera suplente. Sin embargo, esto le permite entrenar con futbol competitivo de liga. Ahí trabaja con porteras mayores, incluso con Sandra Paños, la estrella europea del primer equipo del América y quien fuera portera titular del Barcelona y de la selección de España por más de una década.
Paños cumplió 33 años hoy, 4 de noviembre. Destaca por su liderazgo cimentado en la experiencia. Posee un juego de pies dúctil y reflejos eléctricos. Valentina, en cambio, tiene una musculatura más marcada en piernas y cadera, lo cual le proporciona potencia para lanzarse, salir y chocar. Además, este poderío en el tronco inferior le hace parecer incluso de estatura más baja que Paños; sin embargo, miden lo mismo: 1.69 metros.
Su estatura ha sido muy bien vista por los entrenadores, pero claramente esta virtud física queda en segundo plano cuando uno observa sus cualidades técnicas: es una portera con liderazgo y gran lectura del juego, capaz de acomodar y guiar a sus compañeras, como si su experiencia fuera de varios torneos bajo el marco del primer equipo.
Se ubica bien y toma decisiones correctas. Es hábil para caminar antes de lanzarse, una gesto técnico que se ajusta perfecto a su poder de piernas y le proporciona mayor amplitud de cobertura. No es lo mismo lanzarse desde donde está de pie —aunque posee potencia para ello— que recorrer para propulsarse con más fuerza y alcance.
Esto también es una virtud de gran kilataje.
Desde Alvarado, Veracruz —tierra de lenguaje sabroso y burlón, pero de una fama inmerecida— hasta Marruecos, donde se juega la Copa del Mundo Sub-17, Valentina, quien desde pequeña trazó su futuro, ahora define partidos en línea ascendente para consagrarse como una de las mejores porteras de México. Lo sabe, y por eso siempre sonríe.