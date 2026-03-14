Valverde en racha: Real Madrid golea a Elche 4-1 con gol espectacular de Güler
Frederico Valverde marcó su quinto gol en tres partidos para llevar al Real Madrid a una goleada 4-1 sobre Elche en La Liga, mientras que Arda Güler cerró la goleada con un gol espectacular desde su propia mitad del campo.
El centrocampista uruguayo anotó con un disparo preciso desde el área en el minuto 39, duplicando la ventaja blanca poco antes del descanso. El tanto llega tres días después de su memorable hat trick en la goleada 3-0 al Manchester City en el primer duelo de los octavos de Champions League, y una semana tras el gol en el último suspiro que dio el triunfo 2-1 en Vigo.
Con esta actuación, Valverde ha anotado los siete goles que suma el Madrid esta temporada desde enero, un impulso ofensivo crucial ante las ausencias por lesión de Kyliam Mbappé y Jude Bellingham. El mediocampista de 27 años, conocido por su capacidad defensiva y sus potentes disparos de larga distancia, ha transformado su rendimiento ofensivo en las últimas semanas.
Un gol para la historia
El encuentro también quedará en la memoria por el tanto de Güler en el minuto 89. El turco logró un increíble disparo desde dentro de su propia área, a más de 10 metros de la línea de gol rival, que sorprendió al portero Matías Dituro al pasar por encima de él e instalarse en la red.
Antonio Rüdiger abrió el marcador en el minuto 39 con un remate de volea tras un saque de esquina sacado por Valverde, mientras que Dean Huijsen hizo el 3-0. Manuel Ángel completó el marcador con un autogol.
Con esta victoria en el Santiago Bernabéu, el Madrid se mantiene a un punto del Barcelona antes de que el equipo del Liderato reciba al Sevilla el domingo. Los blancos viajarán a Inglaterra el martes para disputar el segundo enfrentamiento frente al Manchester City en los octavos de Champions, donde buscan meterse en los cuartos de final de la competición europea que ya han ganado 15 veces.