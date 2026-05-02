El Villarreal se asegura plaza de Champions; el Atlético gana al Valencia
El Villarreal goleó 5-1 al Levante este sábado en la 34ª jornada liguera, asegurando un lugar en la Champions League la próxima temporada, mientras el Atlético de Madrid ganó 2-0 al Valencia en Mestalla.
El Submarino Amarillo se afianzó en su tercera plaza liguera con un colchón de 18 puntos sobre el quinto clasificado, el Betis, a falta de doce puntos por jugar una vez finalice la actual fecha.
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De esta manera, el Villarreal se asegura acabar la temporada entre los cuatro primeros, garantizándose su regreso a la máxima competición continental de clubes, en la que cayó en primera fase esta temporada.
Georges Mikautadze firmó un doblete (38', 68') para el Villarreal, que completó su cuenta con los goles de Alberto Moleiro (62'), Tajon Buchanan (87') y Pepe (90').
Carlos Espí marcó para el Levante (51'), que sigue metido en puestos de descenso, a tres puntos de la salvación.
Horas después, el Atlético ganó 2-0 al Valencia con la vista puesta en la vuelta de semifinales de Champions contra el Arsenal el martes.
Los goles de Iker Luque (73) y Miguel Cubo (81') dieron la victoria a un Atlético plagado de canteranos en el partido 1000 de Diego Simeone como entrenador.
Cómodamente instalados en la cuarta plaza de la clasificación con 11 puntos sobre el Betis (5º), el Atlético tardó apenas un cuarto de hora en tomar el control del encuentro.
Los rojiblancos se sacudieron pronto la presión inicial del Valencia, impulsados por Nahuel Molina, que estrelló un balón en el palo (17).
Largi Ramazani respondió con otro tiro al poste para el Valencia (39') antes del descanso, tras el que el Atlético siguió siendo el amo del encuentro.
Luque abrió el marcador con un tiro ajustado al palo (73) y cerca del final, Antoine Griezmann pasó para que Cubo hiciera el 2-0 (83') que sentenció el choque.
El Barcelona, que podría ganar LaLiga este fin de semana, visita a Osasuna en el último partido del Sábado.
El Real Madrid, por su parte, se enfrentará el domingo al Espanyol.
Si los blancos pierden y el Barça gana este sábado, los azulgrana se proclamarán matemáticamente campeones de LaLiga.
Otro histórico como el Ahtletic Club ganó 4-2 al Alavés y, con 44 puntos, despejó definitivamente el fantasma de un primer descenso a segunda división.
El Alavés, por su parte, se queda a sólo dos puntos del descenso, que marca el Sevilla.
Los goles de Robert Navarro (45'), Oihan Sancet (73') y Nico Williams (82', 86') dieron la victoria a los Leones frente a un Alavés que se adelantó hasta dos veces con los tantos de Antonio Blanco (71') y Nahuel Tenaglia (67'). AFP