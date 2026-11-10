Vincent Kompany regresa con el Bayern Munich tras desmayo por meningitis

El técnico Vincent Kompany regresó al centro de entrenamiento del Bayern Munich, tras estar hospitalizado a finales de octubre por una meningitis, aunque aún no está completamente recuperado, indicó el club este martes.

El técnico belga, de 40 años, sufrió una infección viral a mediados del mes pasado y posteriormente un desmayo en el centro de entrenamiento luego de una sesión, por lo que fue trasladado de urgencia a una clínica donde permaneció cinco días.

"Vincent Kompany está en proceso de recuperación y, desde comienzos de semana, ha vuelto al centro de entrenamiento de la Säbener Straße", anunció el Bayern en un breve comunicado publicado en su web, después de que varios medios afirmaran haber visto al DT.

La causa de la hospitalización fue una meningitis, según el director deportivo, Max Eberl.

El parón internacional que acaba de comenzar llega en el momento justo para permitirle una vuelta gradual.

El Bayern disfruta de dos semanas de descanso antes de recibir al Colonia en liga, el 20 de noviembre, seguido de un desplazamiento a casa del Lille, en Liga de Campeones de Europa, el día 25.

Desde la hospitalización de Kompany es uno de sus adjuntos, el inglés Aaron Danks, quien asume de forma interina las funciones de entrenador principal del campeón de Alemania. AFP