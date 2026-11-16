Vinicius atribuye su mal inicio de temporada a la eliminación del Mundial

El jugador de la selección brasileña, Vinícius Jr., atribuyó este lunes su flojo inicio de temporada a factores externos y al impacto emocional por la temprana eliminación en el pasado Mundial, que le llevó a entrenar menos en vacaciones.

En la rueda de prensa previa al partido amistoso que Brasil jugará este martes contra Singapur, Vinícius admitió que algunos de sus errores son fruto de su juventud.

"Creo que no hice la mejor preparación después del Mundial, porque el impacto del Mundial es muy grande para todos los brasileños. Quedarnos fuera tan pronto fue algo que no esperábamos", explicó.

"Así que me tomé unas vacaciones para disfrutarlas de verdad, descansar, distraerme y pasar más tiempo con mi familia. Al final, entrené menos de lo que lo había hecho en los últimos años", agregó el delantero del Real Madrid.

Vinícius también atribuyó su flojo comienzo de temporada a las negociaciones para renovar con su club y a las ofertas recibidas.

"Quizá eso haya afectado a mi inicio de temporada. También el tema de mi renovación, el hecho de que tantos clubes se interesaran por mí, me dio muchas vueltas la cabeza, al igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga", comentó.

Pese a todo, se dice "Mejorando"

El delantero marcó dos bonitos goles en la derrota contra Japón (3-2) el sábado, aunque suma apenas un tanto en toda la temporada con su club, en el que ha recibido duras críticas por su mal juego.

"La temporada pasada, hasta diciembre, sólo había marcado cinco goles. Al final, terminé con más de 20 goles, como en todas las demás temporadas", recordó. "Creo que me estoy preparando y mejorando, porque en los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí".

Vinícius también se refirió a las críticas que recibe la selección brasileña por su mal juego y los pobres resultados desde la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo.

"Las críticas en este momento son normales. Brasil lleva mucho tiempo sin ganar el Mundial, quedó eliminado muy pronto, y es normal que todo el mundo hable y dé su opinión", explicó. "A la afición no le importa que sólo sea un partido amistoso. Tengo que salir al campo, marcar goles y hacer que el equipo gane. Me costó un tiempo darme cuenta de eso".

Brasil debe cncontrar un estilo, afirma Vinícius

Pese a ello, se mostró confiado de cara al futuro. "En el próximo Mundial tendré 30 años, tendré más experiencia, entenderé mejor los partidos y la afición estará ahí para criticarnos hasta que ganemos", pronosticó.

Vinícius pidió tiempo a la afición para que los resultados aparezcan en el césped.

"Mientras no encontremos nuestro estilo de juego, lo pasaremos mal. Hasta la Copa América, tenemos que encontrarnos de la mejor manera posible. El tiempo pasa muy rápido y la Copa América estará aquí en un abrir y cerrar de ojos", concluyó.

Con Vinícius confirmado en el once inicial, la selección brasileña jugará este martes su último partido este 2026, en un amistoso en el Estadio Nacional de Singapur contra el combinado local.