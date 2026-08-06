Vinicius Jr. llega a un acuerdo con el Real Madrid por cinco años más
A inicios de semana, Vinicius Jr. regresaba a los entrenamientos con el Real Madrid rodeado de rumores sobre su continuidad en el equipo blanco, rumores que este jueves 6 de agosto fueron disipados después de que se confirmara su renovación con el equipo por cinco años más.
Por medio de un comunicado, los merengues oficializaron la renovación de contrato que vincula al brasileño con la institución hasta el 30 de junio del 2032, es decir, cinco años después de lo que se tenía en el contrato anterior, en donde la relación entre ambos terminaba en 2027.
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“Su contribución ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles; Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia”, señala el comunicado en su página oficial.
Después de meses en las que las conversaciones entre Real Madrid y el futbolista se estancaron, el pasado miércoles 5 de agosto ambas partes entablaron una nueva charla, llegando por fin a un acuerdo sobre el paquete salarial que estaba buscando el brasileño para poder estampar su firma con los merengues.
Aunque no se dieron a conocer los detalles que llevaron a Vinicius a aceptar por fin esta extensión de contrato, se especula que el futbolista estará recibiendo más de 30 millones de euros por temporada, pues esa fue la última propuesta mostrada por el equipo del brasileño, la cual incluía su salario base y las primas por rendimiento.
El propio Vini acudió a las redes sociales para expresar su alegría por continuar vinculado con el equipo merengue. “Ocho años en el Bernabéu son muy ortos… ¡6 años más y para siempre! Gracias afición, presi, Mourinho, Juanmi, José Ángel, jugadores y todos del club. ¡Os quiero!”, escribió en su Instagram
Hay Vinicius para rato
Con esta extensión, el brasileño estará relacionado con el equipo merengue por 14 años; dentro de los primeros 8, Vini disputó 375 partidos en donde anotó 128 goles, dos de ellos en finales de Champions League que terminaron dándole al Madrid nuevos títulos para sus vitrinas.
Durante ocho temporadas, el atacante conquistó 14 títulos con la entidad: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. En lo individual no se quedó atrás, ganando el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, el Mejor jugador de la Champions League 2023-2024, el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y el premio al Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022.
Arsenal se queda con las ganas
El equipo inglés no temió en hacer públicas sus intenciones de comprar la carta del brasileño en caso de que no terminara firmando un nuevo contrato. Los rumores se fueron acrecentado desde que terminó la Copa del Mundo, y tomaron más fuerza cuando Vinicius borraba todo rastro del Real Madrid en redes sociales.
Ahora, Arsenal deberá buscar en otro lado ese extremo izquierdo que tanto anhela para apuntalar el ataque de los gunners de cara a la próxima temporada, en donde ya gastaron 75 millones de euros por Bruno Guimaraes, proveniente del Newcastle United.
Día de anuncios para los blancos
Acompañando a la renovación de Vinicius Jr. estuvo la contratación oficial de Yan Diomandé del RB Leipzig por 140 millones de euros. El fichaje del marfileño también fue uno bastante trabajado, sobre todo después de que el equipo alemán rechazó la propuesta inicial de los españoles de 100 millones.
Con estas dos nuevas noticias es que el plantel con el que contará José Mourinho en su segunda etapa con el club parece estar cada vez más completo. Anteriormente ya se habían anunciado las contrataciones de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, con todavía el interés persistente porque Rodri también se termine vistiendo de blanco.