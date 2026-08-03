Vinicius Jr. vuelve a los entrenamientos del Real Madrid y con el Arsenal al acecho
Luego del Mundial y tomar un descanso, Vinicius Jr. reporta con el Real Madrid para iniciar su pretemporada dentro de un mercado de fichajes en los que se ha visto envuelto con rumores sobre su posible partida del cuadro merengue rumbo a Inglaterra con el Arsenal.
En los últimos días mucho se habla de un posible cambio de aires para el brasileño, con el conjunto londinense como uno de los principales interesados en hacerse con sus servicios. El contrato del atacante termina en julio del 2027, por lo que a un año de que expire, las negociaciones por su venta o su renovación están al rojo vivo.
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Ya pasó más de un año en el que los agentes del brasileño y las autoridades del Real Madrid comenzaron conversaciones para una posible renovación, pero más de una temporada después no se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes.
Como informa The Athletic, los propietarios del cuadro inglés dieron el visto bueno para iniciar negociaciones por Vinicius con la intención de seguir fortaleciendo al equipo para la campaña 26/27.
Con los rumores a todo lo que dan, Vinicius se presentó este lunes 3 de agosto a los entrenamientos del Real Madrid, en donde también pasó las primeras pruebas médicas. Se espera que esta semana las conversaciones sobre su renovación vuelvan a tomarse, a la espera de que por fin se llegue a un acuerdo.
Después de su llegada al conjunto blanco en el 2018, el brasileño únicamente ha firmado una renovación contractual en el 2022, la que lo vincula con el cuadro español hasta el 2027; la intención de su equipo era la de, con un acuerdo más corto, buscar una mejora salarial para una nueva extensión de contrato, pero las negociaciones se han visto estancadas desde entonces.
El principal argumento para la no renovación es la prima que pide el futbolista por estampar su firma; la primer oferta presentada por el Real Madrid fue de 20 millones de euros por temporada, la cual rechazó el equipo del brasileño, que presentó una contraoferta que sería ahora negada por el club.
Las últimas conversaciones señalan una propuesta cercana a los 30 millones, en donde se incluía el salario base y las primas por rendimiento, una oferta que el Real Madrid no aceptó.
Siendo esa la última conversación que se tuvo entre las partes, el camino de Vinicius tiene tres caminos por delante: la renovación, la venta al Arsenal en este mercado de fichajes, o esperar a que el contrato venza y salir como agente libre la próxima temporada.
Arsenal busca fortalecer la plantilla
Con las negociaciones estancadas es el Arsenal el que se pone como el principal candidato a quedarse con los servicios de Vini. El equipo inglés ya sumó al griego Christos Tzolis a su plantel, pero busca apuntalar cada sector de la plantilla de cara a la campaña siguiente.
A punto de cerrar la compra de Bruno Guimaraes del Newcastle United para el mediocampo, los gunners todavía buscan apuntalar la defensa central y el ataque con un extremo izquierdo.
Un factor importante a tomar en cuenta es la posible compra del Real Madrid al RB Leipzig por Yan Diomandé, pues con eso el cuadro merengue cubriría la posible salida del brasileño y así ninguna de las partes quedaría debilitada, pero esa negociación también se encuentra trabada tras la oferta de 100 millones de euros rechazada por el equipo alemán.
Vinicius llega acompañado a los entrenamientos
Además del brasileño, Bernardo Silva terminó sus vacaciones y se incorporó a los entrenamientos del Real Madrid, en su primera sesión como futbolista merengue. El portugués llega después de una Copa del Mundo en donde quedó eliminado a manos de España en los octavos de final, pero con la intención de continuar con el buen futbol mostrado en club y selección.
Bernardo llega procedente del Manchester City, en donde estuvo por nueve temporadas y conquistó todos los títulos posibles con los ciudadanos, donde se incluyen: seis Premier Leagues, tres FA Cups, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Champions League.
Con los entrenamientos llevándose a cabo con casi el plantel completo, Real Madrid comienza su preparación para la siguiente campaña este fin de semana con su primer juego amistoso, ante el Ferencvaros, para después chocar ante Deportivo la Coruña y Schalke 04, antes de su comienzo liguero ante el RCD Espanyol.