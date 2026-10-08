Virus FIFA: Mbappé, Raphinha y Ferran las figuras lesionadas tras el parón internacional

Terminó la gran fecha FIFA, una ventana internacional que se extendió por más de dos semanas con duelos alrededor del mundo, desde amistosos hasta los primeros encuentros oficiales tras el Mundial 2026. Sin embargo, así como dejó una enorme cantidad de encuentros, también repercutió en el estado físico de varias estrellas, dejando una gran cantidad de lesionados y clubes afectados que llegaran con bajas a la reanudación de competencias.

Apenas comenzada la actividad de partidos y Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Esto ocurrió durante el debut de Zinedine Zidane como entrenador de Francia, en la victoria 1-0 sobre Turquía. A pesar de la preocupación inicial, la gravedad de la dolencia no pasó a mayores e incluso el delantero ya ha vuelto a entrenar con el Real Madrid.

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Por su parte, el Barcelona se quedó sin Raphinha para el regreso de sus actividades, luego de que el brasileño sufriera un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho en el duelo de su selección ante Australia. Otra de los grandes “Killers” que encendió las alarmas fue Erling Haaland cuando pidió su cambio en el juego ante Portugal, por aparente fatiga acumulada.

En tanto, el campeón del mundo, España, y el PSG sufrieron la baja de Ferran Torres, quien previo al juego contra Chequia se resintió del tobillo izquierdo. Sin embargo, no fueron los únicos futbolistas afectados por la exigencia del calendario internacional

* Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid): Hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda

* Raphinha (Brasil / Barcelona): Edema muscular en el muslo derecho

* Ferran Torres (España / PSG): Molestias en el tobillo izquierdo

* Erling Haaland (Noruega / Manchester City): Fatiga acumulada

* Jamal Musiala (Alemania / Bayern Múnich): Lesión muscular en el muslo derecho (en el calentamiento).

* Kai Havertz (Alemania / Arsenal): Molestia muscular que le impidió.

* Nico Williams (España / Athletic): Lesión muscular moderada en el recto anterior del muslo izquierdo

* Alexander Isak (Suecia / Liverpool): Molestias en el muslo

* Cody Gakpo (Paises Bajos / Liverpool): Lesión en el tobillo

México también padeció los estragos de la fecha FIFA

La Selección Mexicana tampoco quedó exenta del 'Virus FIFA'. De hecho, desde el inicio de la concentración previa al primer choque con Colombia, el cuadro nacional sufrió la baja de César Montes, quien tuvo que abandonar el campamento por molestias musculares.

A él se le sumaron Gilberto Mora e Hirving “Chucky” Lozano, quienes tras los primeros encuentros contra Colombia y Perú quedaron fuera de acción. La propia Selección confirmó mediante un comunicado oficial que ambos causaban baja por problemas físicos, sin profundizar en mayores detalles médicos.

Finalmente reapareció el caso de Luis Romo, a quien tras el duelo ante Estados Unidos se le detectó una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que le impidió estar disponible para el choque ante Chile.

¿Por qué la fecha FIFA fue tan larga?

En total, con un tiempo del 21 de septiembre al 6 de octubre, la ventana de selecciones duró 16 días de actividad ininterrumpida. Esto obedeció a una reestructuración de la FIFA en su calendario en la que, con el objetivo de evitar interrupciones constantes en los calendarios de las ligas locales, optó por unificar las ventanas de septiembre y octubre en un solo bloque.

Esta medida provocó que, en lugar de disputar dos o tres compromisos, algunas selecciones afrontaran hasta cuatro partidos internacionales en un lapso de tiempo muy reducido, recargando de minutos a las principales figuras del futbol mundial.

Pero, para el mes de noviembre, la fecha FIFA del 9 al 17 de dicho mes, regresará a su cotidianidad con solo 8 días para realizar partidos, la mitad de lo que fue este periodo que pasó.