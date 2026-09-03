Vozinha, el ejemplo de Atlético La Paz para explicar los fichajes que pierde sin ascenso
Vozinha tenía 40 años, venía de jugar en la Segunda División portuguesa y llegó sin equipo al primer Mundial en la historia de Cabo Verde. Después de ser una de las sensaciones de su país, salió de la Copa del Mundo 2026 con contrato en el Colo-Colo chileno y, según Samuel Hernández, presidente del Atlético La Paz, con el mejor sueldo de su carrera.
Para Hernández, el caso sirve para mostrar lo que todavía puede ofrecer una segunda división cuando existe una posibilidad de crecer desde ella. Vozinha jugaba para otro club del mismo grupo: disputó la temporada 2025-26 con el Chaves, del que el grupo mexicano compró el 80 por ciento de las acciones en septiembre de 2025.
Detrás de ambos proyectos está Arturo Lomelí, fundador y CEO de Clase Azul, la marca mexicana de tequila de lujo, quien encabeza el grupo propietario del Atlético La Paz y extendió su inversión en futbol a Portugal.
“Vozinha se pudo mantener en una segunda división, en un nivel competitivo, a sus 40 años, todavía haciendo un tema profesional y de patrimonio. Puede vivir un Mundial y ahí le vuelve a cambiar su vida, hoy con los contratos que tuvo y todo el boom que tuvo”, dijo Hernández a Sports Illustrated México.
El punto no es que Vozinha haya ascendido con el Chaves, sino que en Portugal la Segunda División todavía ofrece una salida hacia arriba: subir con el club, mejorar las condiciones del contrato y llegar a otra categoría. Esa es una herramienta que La Paz no tiene en México.
El ascenso y descenso está suspendido en el futbol mexicano desde abril de 2020, cuando la FMF acordó detenerlo durante seis temporadas, hasta el cierre de la 2025-26.
El periodo terminó, pero el reglamento para 2026-27 volvió a establecer que no habría movimientos entre la Liga MX y Expansión. El Atlético La Paz es uno de los cinco clubes que impugnaron esa decisión ante el TAS, junto con los Leones Negros, el Atlético Morelia, los Mineros de Zacatecas y el Cancún FC.
Cuando el jugador pregunta si puede ascender
El grupo opera clubes de segunda en los dos países, pero sólo en uno puede sentar el ascenso a la mesa de las negociaciones en los fichajes. Hernández explicó que en Portugal un contrato puede fijar una cantidad y sumarle un bono o una renegociación salarial si el equipo obtiene una promoción. En Expansión, esa herramienta desapareció.
“Hay jugadores que cuando tú hablas con ellos, que están en otra división o en otros mercados, les hablas de una segunda división en México y ellos te dicen: ‘Okay, me juego esto, pero los variables, ¿y ascendemos?’. No, es que no hay ascenso. ‘Ah, no, pues entonces déjame ver’”, contó.
El directivo aseguró que La Paz ha dejado de concretar fichajes de extranjeros o futbolistas de alto perfil por esa limitante y también se ha topado con mexicanos que prefieren continuar su carrera en otras ligas en las que les ofrezcan mejores salarios, aunque no dio una cifra de operaciones perdidas.
“Si no lo logras convencer con los atractivos de la ciudad, con la formalidad de tu proyecto, con la seriedad y visión de tu proyecto, es complicado competir económicamente”, expresó.
Un fichaje que ya no vale lo mismo
El techo de gasto también se movió. Antes, un futbolista capaz de marcar diferencia justificaba un desembolso mayor porque acercaba al equipo a Primera División y a los ingresos de esa categoría.
“Voy a traer un jugador para que fortalezca mi equipo, que haga diferencia en la categoría y que me ayude a ascender. Puedo desembolsar más porque me estoy jugando el derecho a ascender”, señaló Hernández.
Sin ese premio, añadió, hay que controlar salarios para no comprometer el proyecto. También cambió el destino de los jugadores que bajan de la Liga MX. Antes podían continuar en la categoría de ascenso, conservar un ingreso competitivo y buscar el regreso a la Primera División con su nuevo equipo.
“Hoy la realidad es que pueden venir, pero estar ahí compitiendo no para tener un ingreso que les haga un diferencial, sino para mantenerse vigentes”.
La Paz sigue teniendo ciudad, proyecto y estabilidad que ofrecer. Lo que ya no puede poner sobre la mesa es el siguiente escalón. El mismo que sigue formando parte de una negociación en Portugal y que convierte a una segunda división en algo más que el lugar donde termina una carrera.