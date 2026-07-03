Vozinha rompe su último vínculo con México; termina contrato con Chaves es agente libre
La duda sobre el futuro de Vozinha después del Mundial 2026 ya tiene una primera respuesta.
Dante Elizalde, presidente del Chaves, club de la segunda división de Portugal que pertenece al grupo mexicano dueño del Atlético La Paz, confirmó que el portero de Cabo Verde terminó contrato el 30 de junio y enfrentará a Argentina como agente libre.
El arquero de 40 años, figura del empate frente a España y una de las razones por las que los caboverdianos se convirtieron en una de las revelaciones del torneo, ya no pertenece al equipo propiedad del empresario mexicano Arturo Lomelí.
Sin embargo, en Chaves no hablan de una ruptura, sino de una puerta abierta para que el guardameta aproveche el momento más importante de su carrera.
“Él está libre, su contrato terminó el 30 de junio y estaremos felices de recibirlo si decide volver y si no encontrar una nueva realidad que le genere los ingresos que merece por una gran carrera y una gran vida”, explicó el directivo mexicano a Sports Illustrated México.
La postura, de acuerdo con el dirigente mexicano, ya fue hablada con el futbolista. Chaves no intentará condicionar su salida ni cerrar una renovación antes de conocer qué opciones aparecen después del torneo.
“Nada, para nada. Él tendrá siempre las puertas abiertas, pero lo que hemos comentado con él es que busque lo que a sus intereses convenga y si resulta un buen contrato con otro equipo, nosotros estaremos felices de que lo logre”.
Las actuaciones de Vozinha fueron determinantes para que Cabo Verde avanzara a una fase final en su debut de la Copa del Mundo. Para Elizalde, ese reconocimiento no modifica lo que el club ya sabía del portero.
“Es un profesional en toda la extensión de la palabra, se merece todo lo que le está sucediendo y creo que tiene un gran sueño que cumplir porque él siempre aspiró a enfrentar en esta Copa Mundial a Argentina.”
Además de su rendimiento, el presidente del Chaves destacó el liderazgo que ejerce dentro del vestidor.
“Una calidad humana intachable, un buen compañero, un gran líder, trabajador, honesto, humilde. Es un ramillete de virtudes”.
Elizalde también pidió no explicar el recorrido de Cabo Verde únicamente por el nivel de su portero. A su juicio, la selección africana está en esta instancia porque cuenta con una base de futbolistas formados y consolidados en Europa.
“No es Vozinha, todo el equipo en conjunto. Cabo Verde tiene formación europea, todos sus jugadores participan en las ligas de mayor prestigio en Europa y prueba de ello son los resultados que han mostrado, el rendimiento increíble. Están para lo que quieran, para eliminar a Argentina. En el fútbol todo puede suceder”.
Chaves no descarta recibirlo de vuelta, pero tampoco quiere cerrar antes de tiempo una historia que cambió durante el Mundial. Si aparece un contrato mejor después de enfrentar a Argentina, Elizalde asegura que el club estará feliz de verlo partir.