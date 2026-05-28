Woodensky Pierre, el único jugador de la liga haitiana que irá al Mundial 2026
Cuando Haití publicó su lista para el Mundial 2026, hubo un nombre que sobresalía entre tantos clubes de países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Turquía, Bélgica: Woodensky Pierre, el único de la convocatoria que pertenece a un equipo de la liga local.
Tiene 21 años, juega como mediocampista defensivo en el Violette de su país y será el único futbolista de la liga haitina en la Copa del Mundo. En otra selección eso sería apenas una curiosidad, pero en Haití parece un accidente.
Porque la liga haitiana lleva varios años intentando sobrevivir, antes que competir. Entre 2021 y 2023 el campeonato desapareció por la crisis social y de seguridad de la nación.
Haití no tiene un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021. Desde ese momento, el país lleva años funcionando entre gobiernos provisionales, violencia y estructuras frágiles de las que el futbol tampoco pudo escapar.
La liga tuvo temporadas suspendidas, torneos incompletos y equipos que dejaron de operar con normalidad. Moverse entre ciudades se volvió un problema logístico y económico. En algunos casos, antes de jugar un partido se debía encontrar una ruta segura para viajar.
La federación reorganizó torneos regionales, redujo desplazamientos y buscó formatos temporales para que la actividad regresara poco a poco. RSSSF registra que el torneo de 2024 fue el primero que se jugó nuevamente tras años de interrupciones.
En ese contexto jugaba Pierre. El detalle importa porque casi toda la selección haitiana se construyó fuera del país.
Muchos futbolistas crecieron en Francia, Canadá o Estados Unidos, y desarrollaron sus carreras lejos del campeonato doméstico. Haití encontró competitividad en la diáspora, mientras el torneo local intentaba operar con recursos mínimos.
Pierre tomó el camino contrario: Se quedó y desde ahí logró lo inesperado, llegar al Mundial.
No es delantero ni una figura ofensiva que ocupe los titulares. Juega como pivote, la posición que normalmente exige más orden dentro de un equipo. Recupera balones, corrige espacios, sostiene el ritmo y equilibra partidos.
Hay algo simbólico en eso: el único futbolista de la liga haitiana que irá a la Copa del Mundo juega justamente en la posición encargada de poner orden, en un país que carece de él.
Su carrera también se cruzó con uno de los episodios más extraños que ha vivido un club caribeño en la Concacaf moderna.
En 2023, el Violette eliminó al Austin FC en la Copa de Campeones de Concacaf. El club haitiano tuvo que jugar como local fuera de Haití y después enfrentó problemas de visas para disputar el partido de vuelta en Estados Unidos.
Entonces, varios futbolistas no pudieron ingresar a territorio estadounidense y el equipo completó el plantel con jugadores haitianos que ya vivían en Estados Unidos para evitar perder la serie por incomparecencia. Aun así avanzaron.
Ese episodio explica cómo funciona hoy el futbol haitiano: improvisación constante, desventajas estructurales y resistencia. Otra vez, Pierre salió de ahí.
Y también de una liga en la que muchos jugadores necesitan trabajos alternos, los viajes cuestan demasiado para clubes con presupuestos mínimos y completar un calendario puede ser más complicado que formar talento.
Por eso su convocatoria no es algo menor. Haití clasificó al Mundial por primera vez desde 1974 y lo hizo jugando las eliminatoria fuera de casa. Reuters reportó que la selección disputó partidos como local en sedes neutrales debido a la falta de de seguridad del país.
El seleccionador Sébastien Migné dirigió al combinado sin pisar nunca Haití. En medio de todo este desorden apareció Pierre como el único futbolista capaz de romper la barrera entre la liga local y una selección construida casi totalmente en el extranjero.
El Mundial también puede cambiar el futuro económico del Violette. La FIFA reparte dinero a los clubes por cada jugador convocado a la Copa del Mundo mediante el Programa de Beneficios para Clubes.
Para una institución europea puede ser apenas un ingreso adicional, pero un club haitiano resuelve meses de operación, fuerzas básicas, viajes y salarios.
Pierre no solo jugará el Mundial, puede convertirse en uno de los activos más importantes que haya producido recientemente la liga haitiana, porque en un balomié acostumbrado a exportar jugadores desde muy temprano, Haití logró algo poco común: llevar a un jugador local hasta la Copa del Mundo sin que abandonara primero el país.
Uno entre 26 y único que todavía juega ahí.