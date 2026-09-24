Xavi y Klopp se dan la mano en su debut: Países Bajos empatan 1-1 con Alemania

En un duelo de nuevos técnicos de dos grandes europeos venidos a menos, los Países Bajos, dirigidos por Xavi Hernández, salvaron en el descuento un punto al empatar 1-1 en su duelo ante Alemania, dirigida por Jürgen Klopp, este jueves en Ámsterdam, en la primera jornada del grupo A2.

Felix Nmecha había adelantado en 32' a los alemanes, que resistieron con esa ventaja casi hasta el final, cuando Cody Gakpo igualó para los locales en el 90+2'.

🚨🌍| GOAL: CODY GAKPO HAS EQUALIZED FOR NETHERLANDS IN THE 91ST MINUTE! WHAT A GOAL!



🇳🇱 Netherlands 1-1 Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/c7wvNdBi9e — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 24, 2026

Todavía dolidos por sus eliminaciones prematuras en el Mundial de Norteamérica, donde ambos cayeron en dieciseisavos de final, neerlandeses y alemanes quedaron en tablas en el inicio de esta nueva era, después de la salida respectiva de sus entrenadores Ronald Koeman y Julian Nagelsmann.

Klopp, que estaba sin equipo desde su larga etapa al frente del Liverpool (2015-2024), se reencontró con este partido con su labor de entrenador pero se quedó con un empate amargo ante Xavi, que también estaba sin equipo desde 2024, cuando acabó su etapa en el Barcelona.

Alemanes y neerlandeses quedan así igualados a un punto en un grupo que lidera en solitario Grecia con 3 unidades, después de su victoria 2-1 en Serbia gracias a un gol de Tasos Douvikas en el 90+5'.

Después de este empate, Alemania buscará su primer triunfo de la era Klopp recibiendo a Grecia en Augsburgo este domingo.

Ese mismo día, Xavi, que fue recibido por su nueva hinchada con una gran lona con su imagen desplegada en uno de los fondos antes del partido, intentará conseguir la primera victoria en su nuevo puesto con una visita delicada a Serbia.

Alineaciones Países Bajos 1-1 Alemania

Países Bajos: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk (cap), Micky van de Ven - Ryan Gravenberch, Quinten Timber (Joey Veerman 57), Tijani Reijnders (Guus Til 83) - Crysencio Summerville (Ruben van Bommel 83), Brian Brobbey (Mexx Meerdink 35), Cody Gakpo. DT: Xavi Hernández (ESP)

Alemania: Marc-Andre Ter Stegen - Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown - Joshua Kimmich (cap), Nadiem Amiri (Yanik Engelhardt 80) - Felix Nmecha (Anton Stach 64) - Karim Adeyemi (Serge Gnabry 80), Kai Havertz (Younes Ebnoutalib 30), Kevin Schade (Chris Führlich 64). DT: Jürgen Klopp. AFP