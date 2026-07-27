"Ya no hay rival fácil": Álex Diego, DT de México, sobre Costa Rica en el Premundial Sub-20
México enfrentará este lunes 27 de julio a Costa Rica por la jornada 2 del Premundial Sub-20 de la Concacaf. A pesar de llegar tras golear en su debut, el entrenador Álex Diego afirmó que a partir de este momento no hay rival fácil, por lo que no existe permiso para confiarse.
"Hoy el futbol ha cambiado y las distancias se han acortado. Sabemos que el día de mañana va a ser un partido complicado, donde tenemos que estar a la altura de lo que se nos va a presentar para poder ganar", declaró.
Asimismo, recordó los dos amistosos que disputaron ante los ticos en el mes de marzo, donde si bien el Tricolor terminó ganando, lo hizo por la mínima diferencia con dos marcadores de 1-0.
"Sí, los conocemos. Tuvimos dos partidos en Toluca con ellos, partidos apretados, en donde sabemos lo que tenemos que hacer y cómo los tenemos que contrarrestar. Ellos seguramente también nos tienen analizados y será un buen juego para la gente".
Será un juego físico
Por su parte, el mediocampista Juan Sigala, con la experiencia de los enfrentamientos previos, pronosticó un choque sumamente exigente en el tema físico. Aunque también reconoció que el ambiente de compañerismo al interior del grupo será un factor clave que buscarán aprovechar a su favor:
"Costa Rica es un rival muy fuerte, sabemos que son fuertes físicamente y por ahí el partido pasado se nos complicó un poco contra ellos. Pero nosotros, siguiendo los pasos que el profe nos pide y con la unión que tenemos, somos un grupo muy fuerte y vamos a ir por los tres puntos".
Autocríticos pese a la victoria
Respecto a su primer duelo, donde golearon 3-0 a Antigua y Barbuda, el estratega Álex Diego reconoció que el desempeño pudo ser mejor. Lo anterior, principalmente en ataque, donde no lograron concretar todas sus oportunidades, perdonando lo que pudo ser un resultado más abultado.
"Sabíamos que podíamos haber hecho un poco más de goles, pero a fin de cuentas se consiguió lo que buscamos", reflexiónó.
Por último, recordó a la afición el crecimiento que ha visto la Concacaf en los últimos años. Por ello, pidió no presupuestar triunfos sencillos ante ningún oponente de la zona.
"Son partidos que no son fáciles. Mucha gente puede pensar que, por ser rivales poco conocidos, se vuelven partidos a modo, y no es así", concluyó.