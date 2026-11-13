Zague pide paciencia con el relevo de Raúl Jiménez en la selección mexicana

Luis Roberto Alves "Zague", exdelantero del América y mundialista con la selección mexicana en 1994, consideró que México tiene con quién cubrir la baja de Raúl Jiménez, aunque falta trabajo y pidió recuperar a Santiago Giménez, dejar madurar a Armando "Hormiga" González y no apartar a Raúl cuando vuelva.

"Creo que hay material humano, es cosa de trabajar, pero tampoco podemos dormir en nuestros laureles", señaló en entrevista con Sports Illustrated México.

Jiménez quedó fuera por una lesión en la rodilla izquierda y el Wolverhampton prevé su regreso en enero de 2027, así que Rafael Márquez deberá resolver sin él la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Jamaica, el 14 de noviembre en Kingston y el 17 en Monterrey.

Para enfrentar a los caribeños, Márquez convocó a Giménez, González y Julián Quiñones, además de Armando León, delantero del NK Osijek de Croacia, quien busca su debut con el Tri.

Santiago Giménez, entre la banca y las bases

Giménez, de 25 años, llega desde el Porto con un gol en cuatro partidos de la Liga portuguesa, todos como suplente. También marcó el tanto del triunfo 1-0 sobre el Académico de Viseu en la Copa de la Liga, el 28 de octubre, pero sigue sin afianzarse como titular.

"No podemos olvidarnos de todo lo que ha logrado Santi. Es un gran futbolista", sostuvo Zague.

Su consejo fue tener paciencia y volver a las bases de su juego. Desde su experiencia como delantero, explicó que el equilibrio pasa por lo mental, lo físico, lo emocional y lo espiritual, y pidió el respaldo de directivos, cuerpos técnicos y periodistas para que recupere su nivel.

La Hormiga González, la apuesta que todavía madura

González, de 23 años, arriba al duelo vs. Jamaica después de su primer gol en la Superliga de Grecia, el 8 de noviembre, en el empate 1-1 del Olympiacos ante el PAOK en la Jornada 10. Fue su sexto tanto con el club entre liga, copa y Europa League.

Zague lo ubicó entre los candidatos a suceder a Raúl.

"Es un delantero que cualquier mediocampista, cualquier compañero, quiere tener en un equipo por la forma que se mueve, por sus ganas, por su deseo".

El exseleccionado pidió no cargarle la presión de ser el siguiente "9" titular, porque a Giménez también se le señaló como sustituto de Jiménez.

"En mi opinión, todavía está verde. Tiene que madurar mucho más", advirtió sobre la Hormiga.

Por eso pidió llevar su desarrollo con madurez e inteligencia antes de presentarlo como la solución definitiva.

Zague destacó también el momento de Julián Quiñones, que llegó a 40 goles en 2026 entre club y selección con su doblete ante el Al Gharafa en la Liga de Campeones de Asia, aunque para él los delanteros dependen de lo que construya Márquez.

"El chiste es hacer que funcione bien un juego colectivo de asociación para que los delanteros puedan aparecer", apuntó.

En ese relevo, Zague todavía le reserva un papel a Raúl, cuya trayectoria, consideró, puede ayudar a Giménez y a González a crecer dentro de la selección.

"Es un hombre de experiencia, es un hombre con un recorrido extraordinario", destacó.

Si el Wolverhampton cumple sus plazos, Jiménez volverá a jugar en enero de 2027, y Zague quiere verlo de regreso en el Tri para cobijar a quienes aspiran a ocupar su lugar.