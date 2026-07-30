De Zidane y Cristiano a pagar más de 100 millones: así cambió el mercado de fichajes
En 2001, el Real Madrid pagó cerca de 77 millones de euros por Zinedine Zidane y rompió el récord mundial de transferencias. El francés llegó desde la Juventus después de ganar el Balón de Oro, el Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000. Ocho años después, Cristiano Ronaldo aterrizó en Madrid por 94 millones de euros tras conquistar el Balón de Oro, la Champions League y tres Premier League con Manchester United.
Durante años, cantidades de ese tamaño quedaron reservadas casi exclusivamente para futbolistas que ya pertenecían a la élite mundial. Kaká costó 68 millones de euros en 2009 después de ganar el Balón de Oro y una Champions con Milan. Gianluigi Buffon pasó del Parma a la Juventus por cerca de 53 millones en 2001 como uno de los mejores porteros del mundo, mientras Manchester United pagó alrededor de 30 millones de libras por Rio Ferdinand en 2002 y Chelsea cerca de 24 millones por Didier Drogba en 2004.
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Los precios en el futbol hoy son diferentes
El futbol actual trabaja con otra escala. Chelsea pagó 115 millones de libras por Moisés Caicedo en 2023, cuando el ecuatoriano tenía 21 años y apenas una temporada completa como titular en la Premier League. Meses antes había desembolsado cerca de 107 millones de libras por Enzo Fernández, quien acababa de conquistar el Mundial con Argentina, pero solo acumulaba unos meses con Benfica.
La comparación con Cristiano permite entender el cambio. Manchester United recibió 80 millones de libras por un futbolista de 24 años que ya había sido elegido como el mejor del mundo. Caicedo costó 35 millones de libras más 14 años después, aunque todavía se encontraba en las primeras etapas de su carrera al máximo nivel.
João Félix representa otro ejemplo. Atlético de Madrid pagó 126 millones de euros por él en 2019 después de una sola temporada completa con el primer equipo del Benfica. Tenía 19 años y era una de las mayores promesas de Europa, pero su transferencia superó por 32 millones el precio de Cristiano y por casi 50 millones el de Zidane.
El mercado siguió elevando esas cifras. Liverpool pagó alrededor de 145 millones de euros por Alexander Isak en 2025 y 125 millones por Florian Wirtz. El alemán tenía 22 años y ya había demostrado un nivel extraordinario con Bayer Leverkusen, pero su operación superó en más de 30 millones el precio de Cristiano Ronaldo y quedó casi 60 millones por encima de lo que había costado Kaká.
Eso no significa que un jugador actual que cuesta más sea necesariamente mejor que las estrellas de otras generaciones. El precio responde a un mercado diferente. Los clubes valoran el rendimiento, pero también la edad, los años restantes de contrato, el potencial de crecimiento, la posibilidad de una futura venta, la posición del futbolista y la cantidad de equipos interesados.
Hace dos décadas, una cifra récord normalmente premiaba lo que un jugador ya había conseguido. Ahora también paga lo que un club espera recibir durante los siguientes cinco, ocho o diez años. Un futbolista de 21 años puede superar los 100 millones sin haber ganado todavía los principales títulos porque el comprador apuesta por sus mejores años y porque el club vendedor sabe que posee un activo muy difícil de reemplazar.
La transformación no ocurrió de golpe. Gareth Bale se acercó a los 100 millones de euros cuando pasó del Tottenham al Real Madrid en 2013. Paul Pogba llegó al Manchester United por unos 105 millones en 2016 y volvió a elevar el récord mundial. Un año después, Neymar modificó por completo la referencia.
Paris Saint-Germain pagó los 222 millones de euros de la cláusula del brasileño en Barcelona en 2017. La operación prácticamente duplicó el récord anterior y demostró que un club podía llevar el mercado a una dimensión desconocida hasta entonces. Barcelona utilizó parte de ese dinero para afrontar operaciones enormes por Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, mientras PSG incorporó posteriormente a Kylian Mbappé mediante un acuerdo valorado en 180 millones.
La Premier League también impulsó el crecimiento. Sus ingresos televisivos y comerciales permiten que varios clubes dispongan de cantidades que hace dos décadas estaban prácticamente reservadas para unas cuantas instituciones. Cuando diferentes compradores con enorme capacidad económica compiten por el mismo jugador, el club vendedor tiene margen para exigir precios cada vez mayores.
Por supuesto, 77 millones de euros en 2001 no tienen el mismo peso que 77 millones en 2026. El futbol genera más dinero, los presupuestos aumentaron y el mercado también sufrió su propia inflación. Por eso las cifras no pueden compararse como si pertenecieran al mismo contexto económico.
Aun así, el contraste explica cuánto cambió el significado de una transferencia récord. Zidane costó cerca de 77 millones después de ganar un Mundial, una Eurocopa y un Balón de Oro. Kaká costó 68 millones con una Champions y un Balón de Oro. Cristiano llegó por 94 millones con 24 años, un Balón de Oro, una Champions y tres Premier League.
Hoy, superar los 100 millones ya no significa necesariamente comprar a un futbolista que alcanzó la cima. También puede significar pagar por alguien que todavía intenta llegar a ella. El mercado no dejó de invertir cantidades extraordinarias en talento; simplemente dejó de esperar a que ese talento se convierta en una superestrella antes de ponerle un precio de superestrella.