Gilberto Mora acude a su graduación de la Preparatoria tras el adiós del Mundial
Aquellos que no estaban familiarizados con Gilberto Mora quedaron fascinados con el desempeño del joven dentro de la Copa del Mundo, pero no todo es futbol para el mediocampista de 17 años, pues la escuela todavía forma parte de su vida, por lo que apenas terminó el Mundial tuvo que asistir a la graduación de su Preparatoria.
El martes 7 de julio Mora cumplió una de sus metas escolares al graduarse de la preparatoria Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana, en donde se les pudo ver feliz tanto al futbolista como a sus familiares por el logro, como lo dejó ver un video que se popularizó en redes sociales.
La ceremonia y entrega del diploma se pudo ver a través de una transmisión en vivo por parte de la escuela, en donde se veía a cada uno de los graduados pasar por su documento que hacía oficial el término de sus estudios de preparatoria.
El momento más emocionante fue cuando se mencionó el nombre de Gilberto Mora dentro de una escuela que mostró su constante apoyo al mediocampista durante sus partidos de Mundial con diferentes publicaciones de aliento en redes sociales.
Cuando se mencionó el nombre del jugador de los Xolos de Tijuana uno de sus compañeros del grupo 601 alzó una fotografía con el rostro del futbolista, causando la emoción entre los presentes. “Cuando seas famosos, exitosos o salgan en las noticias, no se olviden de sus profesores”, exclamó el maestro de ceremonias en referencia a Mora.
Destacándose como uno de los mejores en su clase en materias como matemáticas e inglés, con uno de los promedios más altos dentro del Colegio Cuauhtémoc Hank, el futbolista de 17 años se prepara para la universidad y para su futuro como futbolista, pues tras la Copa del Mundo muchos equipos han puesto el ojo en él de cara al mercado de fichajes del verano.
A pesar de que el futbolista no puede jugar en otra parte que no sea México hasta que cumpla los 18 años, mucho se habla ya de un traspaso al extranjero, el cual podría llegar este verano con la condición de seguir en la Liga MX, o hasta el invierno, cuando ya tenga la mayoría de edad.
¿QUÉ LE DEPARA EL FUTURO A GILBERTO MORA?
La intención de Mora es la de cursar la universidad mientras pueda y continuar creciendo como futbolista, con el sueño puesto en Europa. Aunque no hay nada concreto aún, mucho se habla del interés de clubes de la Premier League y la liga española por el mediocampista mexicano.
De acuerdo con información de medios como Excélsior o TEAMtalk, Gilberto Mora despertó el interés de equipos como Liverpool, Arsenal, Manchester United o Barcelona, quienes entrarían en una guerra de ofertas para hacerse con los servicios del futbolista, el cual estaría teniendo un valor de mercado de aproximadamente 20 millones de euros, precio en el cual estaría su cláusula de recisión.
Por el momento, Mora se encuentra de vacaciones y reportará en unos días con los Xolos para encarar el comienzo de la Liga MX, la cual empezará para los de Tijuana el jueves 16 de julio ante Tigres, además de la Leagues Cup 2026 que inicia el próximo 6 de agosto.