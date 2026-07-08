Gilberto Mora acude a su graduación de la Preparatoria tras el adiós del Mundial

🔥⚽ ¡Morita sí tuvo su graduación! 🎓🇲🇽



Después de poner en alto el nombre de México en la Copa del Mundo 2026, el joven talento tijuanense Gilberto Mora vivió otro momento inolvidable: su graduación de preparatoria.



En redes sociales circula un video donde, al mencionar su… pic.twitter.com/V5UVXIovdi