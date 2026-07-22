Gilberto Mora aumentó 15 millones de euros su valor tras el Mundial 2026
La actuación de Gilberto Mora en el Mundial 2026 le valió para aumentar su valor y alcanzar los 25 millones de euros, luego de que antes del inicio del torneo su cifra era de 10 millones.
Según la plataforma Transfermarkt, el mexicano fue uno de los 20 jugadores que más aumentaron su cotización gracias a la Copa del Mundo.
Quien más aumentó ese número fue el inglés Elio Anderson, pues creció 35 millones de euros, porque de los 75 que valía antes del Mundial, hoy su valor es de 110 mde. El mediocampista recién fue fichado por el Manchester City, procedente del Nottingham Forest, con un costo de 135 millones, el más caro en la historia de los Citizens.
Cabe aclarar que en el mercado de futbolistas, el valor de un futbolista no siempre es el mismo que el monto en el que se acuerdan los fichajes, ya que normalmente el valor de un jugador suele ser menor al costo de su cambio de club.
El segundo lugar en cuanto a aumento de valor tras el Mundial fue Jude Bellingham, quien pasó de 130 a 160 millones de euros, por lo que su aumento fue de 30 mde. El marroquí Ayyoub Bouadi también aumentó 30 millones, pasando de 50 a 80 mde.
Después hay nueve jugadores que aumentaron 20 millones su valor, entre los que está Lamine Yamal, quien junto a Erling Haaland rompió el récrod de valor de un futbolista, al llegar a los 220 millones de euros. El español valía 200 antes de la Copa del Mundo.
Otros que aumentaron 20 millones fueron el propio Haaland, así como Kylian Mbappé, que pasó de 180 a 200 mde. También, los franceses Michael Olise y Bradley Barcola, el argentino Julián Álvarez, el inglés Morgan Rogers, el español Pau Cubarsí, y el portugués Gonzalo Ramos.
Luego están los que aumentaron 15 millones de euros, entre los que está el mexicano Gilberto Mora, para llegar a los 25 mde. así como el suizo Johan Manzambi, el marroquí Ismael Saibari, el neerlandés Jan Paul van Hecke, el inglés Antony Gordon y el croata Martin Baturina.