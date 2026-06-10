Gilberto Mora será el más joven del Mundial 2026 ¿pero quiénes lo superan en la historia?
La juventud es una de las máximas virtudes en el futbol, y esta vez los libros de historia marcarán al mexicano Gilberto Mora como el más joven del Mundial 2026, aunque en el resto de las ediciones han habido otros futbolistas con menos edad.
Con 17 años y 7 meses, el mexicano se unirá a un grupo tan selecto que uno de sus miembros es Pelé, y que quien ostenta el récord de juventud es el norirlandés Norman Whiteside, quien participó en el Mundial de España 82 con 17 años y 1 mes.
Esa vez Whiteside rompió la marca que había establecido Pelé en el Mundial de Suecia 58, cuando tenía 17 años y 8 meses. Pese a su juventud, el brasileño ganó ahí su primera Copa del Mundo, y también la primera en la historia de su país, anotando 2 de los 5 goles en la Final contra el anfitrión
“No sentí miedo sino una responsabilidad enorme. A esa edad, uno no tiene conciencia de la dimensión de lo que está haciendo, solo quiere jugar, correr y hacer feliz a la gente. En el campo, el balón es el mismo, ya sea en un potrero o en una final mundial, pero el peso de la camiseta es lo que realmente te hace madurar de golpe”, contó ‘O Rei’ sobre su hazaña.
Después de Whiteside y Pelé, quienes entraron a ese grupo fueron el camerunés Samuel Eto’o, hoy presidente de la Federación de Futbol de su país, quien debutó en Francia 98, cuando tenía 17 años y 3 meses, de manera que superó en juventud a Pelé pero no a Whiteside.
En ese mismo Mundial, el nigeriano Femi Opabunmi también debutó con 17 años y 3 meses, solo 2 días más “viejo” que Eto’O. Además, también en Francia 98 e igualmente con Camerún, como Eto’O, debutó Salomón Odembé, con 17 años y 6 meses.
Todos ellos participaron en una Copa del Mundo ligeramente más jóvenes que el mexicano Mora, quien tendrá esa etiqueta en el torneo de ese 2026 porque los otros más jóvenes son el checo Hugo Sochúrek y el australiano James Overy, ambos de 18 años.
Nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Mora recién firmó una renovación de contrato con Xolos, en una jugada de su club que podría hacer que incremente su valor, luego de que en los últimos meses se ha especulado que después del Mundial, una vez que en cuatro meses cumpla la mayoría de edad, podría ser vendido a Europa por alrededor de 30 millones de dólares.
El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, se ha referido al mediocampista como uno de esos prodigios que aparecen de manera muy poco frecuente en el futbol nacional, como Benjamín Galindo o Tomás Boy.
De ahí que durante algunos torneos del actual proceso mundialista el joven llegó a ser titular en el medio campo del Tricolor, aunque ello no parece tan seguro para el partido de este jueves contra Sudáfrica, sobre todo porque una lesión le hizo perderse buena parte del Clausura 2026 de la Liga MX y su ritmo futbolístico no es el mismo.
Hijo de Gilberto Mora Olayo, el joven del Tricolor debutó en Primera División con apenas 15 años y 10 meses bajo la tutela del técnico Juan Carlos Osorio, lo que hoy lo convierte en uno de los jugadores donde el público mexicana deposita sus esperanzas, pese a que ni siquiera es mayor de edad.