¡Grandes desventajas! Inglaterra enfrentará al Tri con 15 veces más kilometraje y desacostumbrada a la altura
Inglaterrra disputará los octavos de final este domingo contra México… y varios rivales más.
Muy superior en el papel, el cuadro británico podrá ver reducidas sus fortalezas por los varios factores que solo a ellos les jugarán en contra: el público, la altitud y el desgaste por los kilómetros de viaje en este Mundial.
Porque mientras México solo ha debido viajar para uno de sus cuatro partidos, y con un trayecto corto, además de que entrena a unos metros de donde duerme, Inglaterra ha invertido mucho tiempo en traslados.
Además, pese a que ambos equipos han disputado cuatro encuentros en el torneo, Inglaterra lo ha hecho en ciudades con altitudes mucho menores a la de la capital mexicana, además de que ha recorrido 15 veces más kilómetros que el Tricolor.
Para esta Copa del Mundo, los ingleses establecieron su base de entrenamientos en Kansas City. El problema es que no han jugado ni un solo partido ahí, pues todos han sido en ciudades diferentes: Dallas, Boston, Nueva Jersey, Atlanta y, ahora, Ciudad de México. Por ello, han tenido que viajar y regresar a su campamento para cada compromiso.
Distancia entre las sedes y la base de Inglaterra en Kansas City:
* Dallas: 742 km
* Atlanta: 1,112 km
* Nueva Jersey: 1,751 km
* Boston: 2,027 km
* Ciudad de México: 2,249 km
Esto da como resultado que el cuadro europeo, entre los viajes de ida y vuelta a su base y sumando el trayecto de ida a la Ciudad de México, haya tenido que recorrer un total de 13,513 kilómetros. Traducido a tiempo en el aire, esto equivale a 22 horas y 50 minutos de vuelo, casi un día completo en el avión solo para trasladarse y volver de sus partidos.
Por su parte, México no tendrá ese desgaste logístico. Como anfitrión, ha hecho de la capital su fortaleza, ahí tiene su sede de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y ahí ha disputado tres de sus cuatro partidos mundialistas.
La única vez que el equipo Tricolor salió de la Ciudad de México fue en la segunda fecha de la fase de grupos para enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara, hace más de dos semanas, viajando solo 460 kilómetros (1 hora y 10 minutos de vuelo) de ida, y lo mismo para el regreso.
La altitud
Otro aspecto geográfico determinante es la altitud de la Ciudad de México, ubicada a 2,240 metros sobre el nivel del mar. La dificultad radica en que, a mayor altitud, la presión atmosférica disminuye y hay una menor cantidad de oxígeno disponible por cada inhalación, lo que puede mermar el rendimiento físico de los atletas que no estén aclimatados a esta condición.
Lo relevante es que la base de Inglaterra en Kansas City se sitúa a solo 265 metros de altitud. Asimismo, todas las ciudades en las que previamente jugó el cuadro inglés durante el torneo se encuentran ampliamente por debajo de esa cifra:
* Dallas: 131 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar)
* Boston: 6 m.s.n.m
* Nueva Jersey: al nivel del mar
* Atlanta: 320 m.s.n.m
Además, la Ciudad de México se encuentra entre dos y cuatro veces por encima del punto geográfico más alto de toda Inglaterra: la montaña Scafell Pike, que solo tiene una elevación de 978 metros.
La afición
El Estadio Azteca es la casa oficial de la selección mexicana. Por esta razón, habrá una mayoría de aficionados del Tricolor en las gradas del inmueble, el cual tiene una capacidad para más de 80 mil personas. Aun así, la FIFA le concederá un 8 por ciento de las entradas a la federación inglesa, por lo que se espera la presencia de al menos 6,400 seguidores británicos apoyando a los suyos.
La historia
De igual forma, el inmueble trae consigo un factor psicológico de peso: la historia. Desde su inauguración el 29 de mayo de 1966, el Coloso de Santa Úrsula ha recibido 89 encuentros del combinado nacional, en los que se han logrado 70 victorias, 17 empates y solo 2 caídas. Por su parte, Los Tres Leones solo han jugado cuatro veces en este escenario, cosechando 2 derrotas, 1 empate y solo 1 victoria.
Entre estos duelos destacan dos choques directos entre mexicanos e ingleses en el Azteca: uno en 1969 que terminó con un empate 0-0, y otro en 1985, donde el Tricolor se impuso por 2-1.
Es así como México buscará utilizar todos estos factores a su favor para vencer a los ingleses y, por primera vez en 40 años, sellar su boleto de regreso a unos cuartos de final de una Copa del Mundo.