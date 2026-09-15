Grandes Ligas de EE.UU. se unen para pedir acciones contra amenazas de apostadores
Pocas veces las principales ligas deportivas de Estados Unidos se unen para manifestarse, pero esta vez la preocupación es unánime. Las amenazas constantes que sufren los deportistas a raíz del “boom” de las apuestas” es un mal general y por ello exigieron acciones al gobierno.
La NFL, NBA, MLB, NHL, MLS y cada una de las asociaciones de jugadores de todas esas ligas, emitieron un comunicado este martes en el que pidieron a las autoridades crear un sistema para detectar apostadores y compartir evidencia, con el fin de impedirles acceder a casinos en línea.
Como ejemplo pusieron los casos de varios estados como Ohio, Lousiana y West Virginia, que ya tienen listas de exclusión.
“Mientras la expansión de las apuestas legales y reguladas han traído nuevas formas de relación entre aficionados y sus deportes favoritos, también han implicado consecuencias negativas”, señaló el comunicado.
“Muy frecuentemente, personas que pierden apuestas dirigen amenazas y acoso hacia jugadores, entrenadores y sus familias, vía redes sociales y en persona”.
Este anuncio se da ocho años después de que la Suprema Corte de Estados Unidos permitió las apuestas deportivas, a lo que luego siguió la presencia masiva de esas casas como patrocinadores de equipos, ligas y medios.
La propuesta de las ligas es para que exista un mecanismo para que ligas, clubes y asociaciones de jugadores puedan entregar evidencia de las amenazas a reguladores y autoridades. También plantean que una persona excluida en un estado sea vetada en los demás, y que las casas de apuestas tengan la obligación de monitorear, identificar y cerrar cuentas vinculadas con cuentas abusivas.
De una apuesta perdida a amenazas de muerte
La preocupación lleva años creciendo entre los deportistas, quienes han denunciado amenazas pero sobre todo un cambio abrupto entre el nivel de violencia verbal a partir del “boom” de las apuestas.
El año pasado, el lanzador de los Astros, Lance McCullers, recibió seguridad por parte de su equipo las 24 horas para él y su familia, mientras que Nathaniel Lowe ha contado que recibe mensajes diciéndole que se suicide aproximadamente cinco días por semana.
Otras veces, apostadores ubicaron las cuentas de Venmo de deportistas (una plataforma de pagos en línea que permite también el envío de mensajes y muestra un feed de actividad), para reclamarles les regresaran el dinero perdido.
En otros casos, entre muchos más, la tenista Jessica Pegula ha descrito las amenazas de muerte contra jugadores y familiares como algo que, lamentablemente, terminó por convertirse en “normal”.
Los números muestran que no son casos aislados
Los testimonios empiezan además a estar respaldados por estudios a gran escala. Una investigación de la NCAA encontró que 36% de los basquetbolistas varoniles de División I había sufrido abuso en redes sociales relacionado con apuestas durante los 12 meses anteriores. Entre jugadores de futbol americano, 16% reportó haber recibido mensajes negativos o amenazantes relacionados con apuestas.
El tenis ofrece otro enorme laboratorio. La WTA y la Federación Internacional de Tenis analizaron 1.6 millones de publicaciones y comentarios durante 2024 y verificaron alrededor de 8,000 como abusivos, violentos o amenazantes. El dato más revelador fue su origen, ya que los apostadores enojados fueron responsables de 40% del abuso detectado.