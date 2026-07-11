Guillermo Almada, Diego Rossi y el adiós de Canales: los movimientos que marcarán el Apertura 2026
A poco menos de una semana del regreso de la Liga MX, varios de los principales candidatos al título llegan con proyectos renovados, y si América apostó por un nuevo entrenador, Monterrey perdió a dos de sus figuras, mientras Toluca y Pumas reforzaron su columna vertebral.
El mercado de verano ya dejó varios movimientos capaces de modificar el equilibrio del Apertura 2026, porque más allá del número de fichajes, hubo incorporaciones y salidas que pueden cambiar el rumbo de algunos de los principales aspirantes al título.
El cambio más importante ocurrió en Coapa. Después de cerrar un ciclo exitoso con André Jardine, América apostó por Guillermo Almada como nuevo director técnico. El uruguayo llega con la etiqueta de ser uno de los entrenadores más influyentes del futbol mexicano tras su trabajo con Pachuca y un paso por España.
En cuanto a la plantilla, las Águilas aún esperan refuerzos, mientras se despiden de futbolistas experimentados como Jonathan dos Santos y Néstor Araujo.
En Monterrey también hubo un movimiento de alto impacto, aunque en sentido contrario. Rayados incorporó al uruguayo Diego Rossi, procedente del Columbus Crew, para reforzar su ataque, pero perdió a un elemento fundamental: Sergio Canales.
Otro de los equipos que más llamó la atención fue Toluca, que decidió fortalecer su plantel recurriendo al mercado nacional. Los Diablos sumaron a Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán, dos futbolistas con amplia experiencia en selección mexicana y acostumbrados a pelear campeonatos. En contraparte, dejaron salir a Mauricio Isaís y Sebastián Córdova.
Precisamente Córdova protagonizó otro de los movimientos más relevantes del verano al convertirse en refuerzo de Pumas, donde compartirá vestidor con el también recién llegado Cristian "Chicote" Calderón, quienes estarán al mando de Esteban Solari, recién presentado como nuevo estratega auriazul, tras la salida de Efraín Juárez.
En Guadalajara, Chivas apostó por rejuvenecer algunas zonas del campo con la llegada de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, aunque también sufrió la salida del defensa Gilberto Sepúlveda y de una de sus principales promesas, Yael Padilla, quien continuará su carrera con Xolos.
Uno de los clubes que más renovó su plantel fue Atlas. Con nuevo dueño, los rojinegros incorporaron al internacional caboverdiano Duk, al delantero marroquí Ryan Mmaee, al portugués Luís Esteves y al argentino Milton Valenzuela, en una apuesta por reforzar prácticamente todas sus líneas con talento extranjero.
También habrá una nueva etapa en Pachuca. Los Tuzos perdieron referentes como Enner Valencia, Luis Quiñones y Pedro Pedraza, pero respondieron con la llegada de Mauricio Isaís, Francisco Venegas, Rodolfo Pizarro, Nicolás Vallejo y Adrián Alcaraz, iniciando una nueva reconstrucción tras varios torneos de protagonismo.
Entre los equipos que buscarán revivir aparecen Santos, que reforzó su defensa con Felipe Sánchez y Franco Pardo, además de recuperar a Eduardo Aguirre y Diego González, mientras León apuesta por el colombiano Jhohan Romaña para apuntalar la zaga.
Con decenas de operaciones cerradas antes del inicio del campeonato, y seguramente muchas más por concretarse en los próximos días, el Apertura 2026 comenzará con proyectos muy distintos a los que terminaron el torneo anterior.
Algunos clubes apostaron por la continuidad, otros iniciaron reconstrucciones profundas y varios decidieron reforzarse con figuras consolidadas del futbol mexicano. Ahora será el turno de la cancha para determinar cuáles de esos movimientos terminan convirtiéndose en las mejores inversiones del verano.
Principales movimientos:
América:
Altas: Guillermo Almada (DT), Emilio Lara
Bajas: Jonathan dos Santos, Néstor Araujo, Rodrigo Dourado, Vinicius Lima
Atlante:
Altas: Miguel Herrera (DT), Óscar Jiménez (León), Diogo Bagüí (Xolos), Walter Clar, Gustavo Sánchez, Walter Portales, Eduardo Tercero, Jhojan Julio
Bajas: Diego Cruz, Tristhan Jaimes, Luis Olivas, Johan Alonzo, Ilian Hernández, Samuel González, Ronaldo González
Atlas:
Altas: Duk (Cabo Verde), Ryan Mmaee (Marruecos), Luís Esteves (Portugal), Milton Valenzuela (Argentina)
Bajas: Eduardo Aguirre (Santos), Diego González (Santos), Róber Pier, Gustavo del Prete, Mateo García
San Luis:
Altas: Diego Mejía (DT), Ronaldo Nájera (Atlético Madrileño), Rafa Llorente (Atlético Madrileño)
Cruz Azul:
Altas: Alan Montes (Serik Spor), Juan José Calero (Venados)
Chivas:
Altas: Jordan Carrillo (Pumas), Kevin Castañeda (Xolos)
Bajas: Gilberto Sepúlveda (FC Juárez), Yael Padilla (Xolos)
León:
Altas: Juan Guevara (SC Bastiais), Jhohan Romaña (San Lorenzo)
Bajas: Óscar Jiménez (Atlante), Stiven Barreiro, Rogelio Funes Mori, Nicolás Vallejo (Pachuca)
FC Juárez:
Altas: Gilberto Sepúlveda (Chivas), Lucas Romero (U. de Chile), Juan Sigala (Pachuca)
Bajas: Moisés Mosquera (Sporting Kansas City), Diego Ochoa (Necaxa), Rodolfo Pizarro (Pachuca)
Monterrey:
Altas: Matías Almeyda (DT), Diego Rossi (Columbus Crew)
Bajas: Sergio Canales (Racing de Santander), Anthony Martial
Necaxa:
Altas: Diego Ochoa (FC Juárez), Pedro Pedraza (Pachuca), Matías Espíndola (CD Maldonado/URU)
Bajas: Ezequiel Unsain (Talleres de Córdoba), Emilio Lara (América), Franco Rossano (América), Cristian Calderón (Pumas)
Pachuca:
Altas: Benjamín Mora (DT), Mauricio Isaís (Toluca), Francisco Venegas (Querétaro), Rodolfo Pizarro (FC Juárez), Nicolás Vallejo (León), Adrián Alcaraz (Olimpia/PAR)
Bajas: Enner Valencia, Luis Quiñones (América de Cali), Pedro Pedraza (Necaxa), Víctor Guzmán (Toluca), Andrés Micolta
Puebla:
Altas: Gerardo Espinoza (DT), Facundo Almada (Mazatlán FC), Mathías Tomás (APOEL Nicosia), Sergio Sanabria (Sportivo 2 de mayo/PAR), Luifer Hernández (Cúcuta/COL)
Bajas: Nicolás Díaz, Édgar Guerra (León), Ariel Gamarra, Ángelo Araos, Alexis Canelo
Querétaro:
Altas: Paulo Victor (Santa Clara/POR), Enzo Giménez (Rosario Central)
Bajas: Francisco Venegas (Pachuca), Jaime Gómez, Lucas Rodríguez, Jhojan Julio (Atlante), Michael Carcelén (SD Aucas)
Santos:
Altas: Mauricio Cuevas (LA Galaxy), Franco Pardo (Racing/ARG), Felipe Sánchez (Schalke 04), Eduardo Aguirre (Atlas), Diego González (Atlas)
Bajas: Haret Ortega (FC Juárez), Anthony Lozano, Christian Dájome
Tigres:
Movimientos pendientes
Xolos:
Atlas: Yael Padilla (Chivas)
Bajas: Diogo Bagüí (Atlante), Kevin Castañeda (Chivas), Domingo Blanco, Josef Martínez
Toluca:
Altas: Erick Gutiérrez (Chivas), Víctor Guzmán (Chivas)
Bajas: Mauricio Isaís (Pachuca), Sebastián Córdova (Pumas)
Pumas:
Altas: Esteban Solari (DT), Christian Calderón (Necaxa), Sebastián Córdova (Toluca), Santiago López (Atlético Ottawa)
Bajas: César Garza (Monterrey), Jordan Carrillo (Chivas)