Haaland decide sobre la hora, Noruega elimina a Costa de Marfil y su próximo rival será Brasil

¡GOOOOL DE HAALAAND! ¡NORUEGAAAA HACE EL 1-2! ⚽🇳🇴



El androide apareció al 85'. ¡Pueden ganar el juego! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/9zo4aLj6GL