Haaland decide sobre la hora, Noruega elimina a Costa de Marfil y su próximo rival será Brasil
Noruega firmó una de sus noches más importantes en la historia reciente de los Mundiales. En un partido tenso, físico y lleno de presión, la selección europea venció 2-1 a Costa de Marfil en Dallas y consiguió el pase a octavos de final, donde enfrentará a Brasil. El héroe, una vez más, fue Erling Haaland, con un gol en el momento decisivo que alargó su gran torneo.
El triunfo no fue sencillo. Costa de Marfil salió con personalidad, intentó imponer su potencia desde los primeros minutos y llevó el partido a un terreno incómodo para Noruega. El equipo africano buscó profundidad por las bandas, ganó varios duelos físicos y obligó a la defensa noruega a mantenerse concentrada durante largos tramos.
Noruega, en cambio, apostó por el orden, la paciencia y la calidad de sus figuras. Con Martin Ødegaard como cerebro, Haaland como referencia y Antonio Nusa como una amenaza constante, el equipo europeo encontró espacios cuando el partido parecía trabado. El primer golpe llegó al minuto 39. Nusa tomó la pelota, encaró con decisión y sacó un disparo preciso que se metió en el ángulo para el 1-0. El gol cambió el partido. Noruega ganó confianza y Costa de Marfil quedó obligada a tomar más riesgos.
La respuesta marfileña llegó en el segundo tiempo. Al minuto 74, Amad Diallo apareció con una gran acción individual, se metió entre la defensa y firmó el 1-1 con un disparo de zurda. El empate encendió el cierre del partido y abrió una eliminatoria que parecía irse a un final dramático.
Pero Noruega tenía una última palabra, y se llama Erling Haaland. Al minuto 86, un centro de Patrick Berg encontró al delantero del Manchester City dentro del área, que de un solo toque mandó el balón al fondo para el 2-1 definitivo. El goleador noruego volvió a pesar en el momento más importante y desató la celebración de una selección que resistió hasta el último minuto. Costa de Marfil empujó en el tiempo agregado, pero Noruega defendió con carácter y se llevó la victoria.
El gol tuvo, además, una doble carga histórica. Fue el quinto de Haaland en este Mundial, su primera Copa del Mundo, lo que lo coloca como uno de los máximos goleadores del torneo. Con ese tanto superó de momento a Kylian Mbappé, que llega a su partido de hoy ante Suecia con cuatro goles, y se metió de lleno en la pelea por alcanzar a Lionel Messi, líder de la tabla con seis. Y fue también el tanto número 60 de Haaland con la camiseta de Noruega, una cifra que alcanzó en apenas 53 partidos, un promedio demoledor que confirma por qué es uno de los delanteros más letales del planeta.
Para Noruega, el resultado tiene un valor enorme. La selección alcanzó los octavos de final por primera vez desde Francia 1998 y, de hecho, consiguió la primera victoria de su historia en una fase de eliminación directa de un Mundial. Es uno de los momentos más importantes del futbol noruego en décadas, de la mano de una generación que mezcla a las dos estrellas de la Premier League, Haaland y Ødegaard, con un grupo de jóvenes en ascenso.
Ahora el reto será todavía más grande: Brasil. La Canarinha llega tras eliminar a Japón y espera a una Noruega que ya demostró que puede competir bajo presión. El cruce promete mucho: la historia, el peso y el talento de Brasil contra una Noruega que llega con confianza, orden y un Haaland decisivo. Los noruegos ya dieron un golpe ante Costa de Marfil. Ahora buscarán algo mucho más grande: sobrevivir ante una de las selecciones más talentosas del mundo y, de paso, montar un duelo de lujo entre Haaland y Vinícius en los octavos de final.