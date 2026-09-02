Hadjar se pierde Monza nuevamente por lesión y Lawson vuelve a Red Bull
Isack Hadjar no estará en el Gran Premio de Italia este domingo, luego de que el piloto francés de Red Bull se perderá una segunda carrera de manera consecutiva por la lesión en la muñeca que sufrió durante la pausa de verano, que ya le impidió competir en el Gran Premio de Países Bajos hace un par de semanas.
Liam Lawson vuelve a cubrir su lugar, ya que corre para la escudería hermana Racing Bulls, por lo que repetirá como sustituto en Monza tras un fin de semana sólido en Zandvoort, donde terminó séptimo. Red Bull fue claro sobre la situación de Hadjar: "El equipo vigila de cerca su reeducación y no asumirá ningún riesgo inútil sobre su regreso a la competición. Deseamos que pueda volver lo antes posible."
La baja genera un efecto dominó: con Lawson en el segundo Red Bull junto a Max Verstappen, su asiento en Racing Bulls queda libre para el fin de semana, y será Yuki Tsunoda quien lo ocupe en Monza. El japonés terminó undécimo en Países Bajos.
La situación expone una vez más la fragilidad del asiento que a finales de 2024 ocupó Sergio Checo Pérez. El tapatío salió de Red Bull tras cuatro temporadas, en las que ganó cinco Grandes Premios y ayudó al equipo a conquistar dos títulos de constructores, cuando la escudería decidió no renovarle tras una temporada 2024 por debajo de las expectativas.
Ahora pilota para Cadillac en su debut en la Fórmula 1, marcha octavo en el campeonato de pilotos con 28 posiciones recuperadas en carrera en lo que va del año, el segundo mejor registro de la parrilla, solo por detrás de Carlos Sainz.
El asiento que dejó libre Checo ha pasado por Lawson, quien no convenció del todo, y ahora lo ocupa Hadjar, el gran proyecto de Red Bull para el futuro. El francés, octavo en el Mundial con 68 puntos, había demostrado antes de la lesión que el equipo apostó bien.
Pero con dos ausencias consecutivas y sin plazo de regreso confirmado, Lawson vuelve a ser la solución de emergencia mientras Monza espera. El Gran Premio de Italia se disputa este fin de semana en el Circuito de Monza, del viernes al domingo.