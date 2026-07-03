Hamilton se siente en casa y Checo tendrá que remar desde el fondo en la Sprint
Lewis Hamilton volvió a levantar la mano en Silverstone, ese pedazo de asfalto donde ha sido feliz tantas veces. Y esta pole para la Sprint no fue una vuelta cualquiera: fue un aviso de que el británico vive uno de sus mejores momentos desde que se subió al Ferrari.
Después de varias carreras en las que la escudería italiana empezó a carburar, Hamilton llegó a casa con otro semblante. Desde la práctica libre se le vio suelto, veloz y por fin conectado con el coche, como si el auto y él hablaran el mismo idioma. En la clasificación al sprint lo confirmó: clavó una vuelta perfecta en la SQ3 y se quedó con el primer lugar delante de su gente, que lo empujó como solo la afición inglesa sabe hacerlo.
El resultado pesa, y mucho, porque Hamilton no solo les ganó a sus rivales, también mandó un recado a los de arriba. Mercedes sigue fuerte, Kimi Antonelli continúa como uno de los nombres más regulares del año y a Max Verstappen jamás hay que darlo por muerto. Pero ahí está el británico, apareciendo justo cuando más se le necesita. Sus últimas carreras muestran a un piloto más cómodo y otra vez metido en la pelea de los grandes.
Del otro lado de la moneda está Sergio Checo Pérez. Para el tapatío fue una clasificación al sprint cuesta arriba con el Cadillac, que lo dejó eliminado en la SQ1 y lo obliga a arrancar desde el fondo de la parrilla. El mexicano no encontró el ritmo para avanzar, y eso le arma una carrera sprint compleja para este sábado.
Y no es cosa sencilla. En el formato sprint hay menos vueltas, menos margen para corregir y menos tiempo para recuperar terreno. Salir tan atrás obliga a ser listo desde el semáforo, cuidar las llantas como oro y estar atento a cualquier resbalón de los de adelante. Su meta será clara: ganar los lugares que se pueda y llevarse información valiosa para lo que resta del fin de semana.
La Sprint de mañana pinta encendida desde el arranque. Hamilton y Antonelli compartirán la primera fila, Verstappen saldrá con el cuchillo entre los dientes desde la segunda, y Ferrari tendrá la oportunidad perfecta para demostrar que su ritmo en Silverstone va en serio. Para Hamilton será la prueba de que lo de la qualy no fue casualidad. Para Checo, una carrera de aguante, cabeza fría y paciencia.
Silverstone arranca con dos historias que no pueden ser más distintas: la de Hamilton, otra vez dueño de la fiesta en casa, y la de Checo, obligado a remar desde atrás para intentar enderezar un fin de semana que se le torció desde temprano.
Resultado de la clasificación al sprint:
Lewis Hamilton — Ferrari — 1:28.376
Kimi Antonelli — Mercedes — 1:28.387
Max Verstappen — Red Bull — 1:28.697
Charles Leclerc — Ferrari — 1:28.703
George Russell — Mercedes — 1:28.733
Lando Norris — McLaren — 1:28.740
Oscar Piastri — McLaren — 1:28.772
Isack Hadjar — Racing Bulls — 1:28.835
Liam Lawson — Racing Bulls — 1:28.927
Arvid Lindblad — Racing Bulls — 1:29.367
Pierre Gasly — Alpine
Gabriel Bortoleto — Audi
Nico Hülkenberg — Audi
Franco Colapinto — Alpine
Carlos Sainz — Williams
Alex Albon — Williams
Oliver Bearman — Haas
Esteban Ocon — Haas
Sergio Pérez — Cadillac
Valtteri Bottas — Cadillac
Fernando Alonso — Aston Martin
Lance Stroll — Aston Martin