SI Mexico

Hamilton se siente en casa y Checo tendrá que remar desde el fondo en la Sprint

Lewis Hamilton y Kimi Antonelli compartirán la primera fila para la carrera Sprint este sábado, mientras que Max Verstappen saldrá en tercer lugar.

Álvaro Piñeirua

Lewis Hamilton saldrá en la primera posición para la carrera Sprint en Silverstone este sábado.
Lewis Hamilton saldrá en la primera posición para la carrera Sprint en Silverstone este sábado. / Clive Mason/Getty Images

Lewis Hamilton volvió a levantar la mano en Silverstone, ese pedazo de asfalto donde ha sido feliz tantas veces. Y esta pole para la Sprint no fue una vuelta cualquiera: fue un aviso de que el británico vive uno de sus mejores momentos desde que se subió al Ferrari.

Después de varias carreras en las que la escudería italiana empezó a carburar, Hamilton llegó a casa con otro semblante. Desde la práctica libre se le vio suelto, veloz y por fin conectado con el coche, como si el auto y él hablaran el mismo idioma. En la clasificación al sprint lo confirmó: clavó una vuelta perfecta en la SQ3 y se quedó con el primer lugar delante de su gente, que lo empujó como solo la afición inglesa sabe hacerlo.

El resultado pesa, y mucho, porque Hamilton no solo les ganó a sus rivales, también mandó un recado a los de arriba. Mercedes sigue fuerte, Kimi Antonelli continúa como uno de los nombres más regulares del año y a Max Verstappen jamás hay que darlo por muerto. Pero ahí está el británico, apareciendo justo cuando más se le necesita. Sus últimas carreras muestran a un piloto más cómodo y otra vez metido en la pelea de los grandes.

Del otro lado de la moneda está Sergio Checo Pérez. Para el tapatío fue una clasificación al sprint cuesta arriba con el Cadillac, que lo dejó eliminado en la SQ1 y lo obliga a arrancar desde el fondo de la parrilla. El mexicano no encontró el ritmo para avanzar, y eso le arma una carrera sprint compleja para este sábado.

Y no es cosa sencilla. En el formato sprint hay menos vueltas, menos margen para corregir y menos tiempo para recuperar terreno. Salir tan atrás obliga a ser listo desde el semáforo, cuidar las llantas como oro y estar atento a cualquier resbalón de los de adelante. Su meta será clara: ganar los lugares que se pueda y llevarse información valiosa para lo que resta del fin de semana.

La Sprint de mañana pinta encendida desde el arranque. Hamilton y Antonelli compartirán la primera fila, Verstappen saldrá con el cuchillo entre los dientes desde la segunda, y Ferrari tendrá la oportunidad perfecta para demostrar que su ritmo en Silverstone va en serio. Para Hamilton será la prueba de que lo de la qualy no fue casualidad. Para Checo, una carrera de aguante, cabeza fría y paciencia.

Silverstone arranca con dos historias que no pueden ser más distintas: la de Hamilton, otra vez dueño de la fiesta en casa, y la de Checo, obligado a remar desde atrás para intentar enderezar un fin de semana que se le torció desde temprano.

Resultado de la clasificación al sprint:

Lewis Hamilton — Ferrari — 1:28.376

Kimi Antonelli — Mercedes — 1:28.387

Max Verstappen — Red Bull — 1:28.697

Charles Leclerc — Ferrari — 1:28.703

George Russell — Mercedes — 1:28.733

Lando Norris — McLaren — 1:28.740

Oscar Piastri — McLaren — 1:28.772

Isack Hadjar — Racing Bulls — 1:28.835

Liam Lawson — Racing Bulls — 1:28.927

Arvid Lindblad — Racing Bulls — 1:29.367

Pierre Gasly — Alpine

Gabriel Bortoleto — Audi

Nico Hülkenberg — Audi

Franco Colapinto — Alpine

Carlos Sainz — Williams

Alex Albon — Williams

Oliver Bearman — Haas

Esteban Ocon — Haas

Sergio Pérez — Cadillac

Valtteri Bottas — Cadillac

Fernando Alonso — Aston Martin

Lance Stroll — Aston Martin

Published |Modified
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.