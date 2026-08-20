Henry Cejudo llevará su experiencia olímpica y de UFC al boxeo de influencers
Henry Cejudo encontró una nueva forma de mantenerse presente dentro de los deportes de combate. El campeón olímpico de lucha y excampeón de UFC hará su debut en Misfits Boxing el próximo 26 de septiembre en Miami, donde enfrentará al influencer y boxeador Deen The Great, en una función que vuelve a mezclar el boxeo con el creciente fenómeno de los creadores de contenido.
Cejudo, de 39 años, llegará a esta pelea después de haberse retirado por segunda ocasión de las MMA (Artes Marciales Mixtas) en diciembre de 2025. Pero Cejudo no será ahora un debutante cualquiera. En 2008 ganó la medalla de oro olímpica en lucha libre en Beijing, cuando tenía apenas 21 años, y posteriormente trasladó su carrera a la UFC.
Ahí consiguió los campeonatos de peso mosca y peso gallo, convirtiéndose en uno de los pocos peleadores en conquistar títulos en dos divisiones al mismo tiempo. Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras más importantes de los deportes de combate de Estados Unidos.
Ahora, “Triple C” vuelve a cambiar de disciplina. Aunque su estreno será dentro del boxeo de Misfits, Cejudo ya tiene experiencia en este deporte: en 2010 ganó el torneo Arizona State Copper Gloves, por lo que no llegará completamente ajeno al cuadrilátero. Su rival será Deen The Great, de 25 años, quien cuenta con experiencia dentro del circuito de Misfits y buscará aprovechar la diferencia de especialidad para vencer a uno de los atletas de combate más reconocidos de su generación.
La llegada de Cejudo también muestra cómo el boxeo de influencers continúa cambiando. Lo que comenzó con creadores de contenido enfrentándose entre sí ahora atrae a campeones, excampeones y atletas profesionales que encuentran en estas plataformas una nueva manera de competir, generar audiencia y mantenerse vigentes.
Para Cejudo será otro capítulo de una carrera que ya pasó por los Juegos Olímpicos, UFC y ahora llega a un nuevo escenario: el boxeo como deporte, espectáculo y negocio digital.