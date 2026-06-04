Hermanos en el Mundial 2026: De los Williams hispano-ghaneses hasta los Duarte de Cabo Verde
A una semana de que inicie el Mundial 2026 y ya con las listas definidas de las 48 selecciones, también se confirmaron una de las curiosidades de prácticamente cada edición: los hermanos que la disputan.
Al ser este torneo más grande que cualquier otro en la historia, con 48 selecciones, también son más frecuentes las participaciones de los hermanos y el más particular sigue siendo el de los hermanos Nico e Iñaki Williams, quienes no solo participan en el mismo Mundial sino que lo hacen en selecciones diferentes.
Nico lo hace con España e Iñaki con Ghana, a pesar de que ambos nacieron en España. Sin embargo, sus padres emigraron de Ghana antes de que ellos nacieron, cruzando el desierto y la valla que funciona como frontera en la ciudad de Melilla, que divide Europa con África en el extremo sur de España.
Aunque Iñaki llegó a jugar un partido con España, luego decidió cambiar de nacionalidad futbolística, a diferencia de su hermano, quien ha sido un pilar de la renovación de La Roja. Ambos juegan en el Athletic de Bilbao, pero Nico tiene un valor mucho mayor al de su hermano: 50 millones de euros, por 10 de Iñaki, aunque también eso obedece a las edades, pues Nico tiene 23 años, por 31 de Iñaki.
Ambos podrían enfrentarse en Octavos de Final si España avanza líder a Dieciseisavos y Ghana lo hace en segundo lugar, ya que así está configurada esta parte de la Llave en el calendario. La primera vez que dos hermanos jugaron en contra fue en el triunfo alemán de Fase de Grupos de Sudáfrica 2010, cuando Jerome Boateng vio enfrente a su hermano Kevin-Prince, con la playera de Ghana.
Otros que repiten son Lucas y Theo Hernández, quienes sí comparten vestidor en la selección francesa . Este será el segundo Mundial que jueguen juntos, pues si bien Lucas disputará su tercero, Theo no estuvo en el título francés de Rusia 2018, como sí su hermano, dos años mayor.
Bastante más curioso hubiera sido que Francia participara en el Mundial con dos parejas de hermanos, ya que Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, sí fue convocado, pero no su hermano Kephrem, pese a que ha brillado en el medio campo de la Juventus en las últimas temporadas. Ambos son hijos del legendario Lilian Thuram.
Similar fue el caso de los argentinos MacAllister, ya que Alexis (Liverpool) sí participará en la Copa del Mundo, pero su hermano Kevin (Union St. Gilloise) solo llegó a formar parte de la prelista. También, Brendan Aaronson (Leeds United) extrañará al pequeño Paxten, pues el primero sí está en la nómina definitiva de Estados Unidos. Paxten apareció en la prelista pero ya no superó el corte final.
Por su parte, los Países Bajos jugarán con los gemelos Timber, Jurriën Timber, defensa del Arsenal en la Premier League, y Quinten, mediocampista del Olympique de Marsella.
Además de ellos, Curazao tendrá su propia historia con los hermanos Leandro y Juninho Bacuna, quienes a pesar de haberse formado y desarrollado su carrera en Países Bajos, sus raíces caribeñas les permitieron convertirse en piezas indispensables para que la isla clasificara por primera vez a un Mundial.
Cabo Verde también disputará su primera Copa del Mundo e igualmente lo hará con una pareja de hermanos: Laros y Deroy Duarte, otro par de neerlandeses que llegaron a jugar juntos en el Sparta de Rótterdam, y quienes incluso llegaron a jugar para los equipos juveniles de la Naranja Mecánica.
Por su parte, en Croacia no hay hermanos pero sí primos, con Luka y Petar Sucic, más allá de que incluso México ha tenido hermanos en los Mundiales, con Giovani y Jonathan dos Santos en Rusia 2018.