Hijo de Chuy Corona, entre los convocados por México para el Mundial Sub 17

Este miércoles, el entrenador del equipo juvenil, Jürgen Castañeda, presentó la lista de 21 jugadores con los que buscará conquistar por tercera ocasión el cetro de la categoría. Entre los llamados destaca la presencia de José Corona Jr, descendiente del tres veces mundialista mayor en 2006, 2014 y 2018, Jesús Corona, ex portero de equipos como Cruz Azul y Xolos, y quien ganó la medalla de oro en Londres 2012.

La convocatoria de Corona Jr., quien milita en la Sub 21 de Xolos, equipo en el que se retiró su padre, llega 29 años después de que su progenitor disputara la misma justa internacional en Egipto 1997, cuando el equipo nacional fue eliminado en Fase de Grupos.

Los convocados por México:

* Porteros: José Corona (Tijuana), Marcelo Ávalos (San José Earthquakes) y Johan Cuenca (Tigres UANL).

* Defensas: Adonaí Valdez (América), André Godínez (Guadalajara), Gerson Gutiérrez (Chivas), Alan Hernández (León), Dylan Martínez (Necaxa) y Álvaro Velázquez (Rayados).

* Mediocampistas: Miguel de Jesús Rivera (América), Ángel Reyes (Atlético San Luis), Jesús Orduño (Tijuana), Jonathan de la Fuente (Colorado Rapids), Saulo Tejeda (Dinamo Zagreb), Juan Carlos Martínez Jr. (Querétaro), Santiago Cisneros (León) y Edy Lugo (Rayados).

* Delanteros: Da’vian Jaleel Kimbrough (Dallas FC), Matthew Arana (Houston Dynamo), Adán Sánchez (Rayados) y Fernando Ruiz (Toluca).

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales menores informa: pic.twitter.com/J5SVi3q93r — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 5, 2026

Hijos de leyendas que buscan convertirse en las nuevas figuras

Cabe recordar que hace un año, en el Mundial Sub-17 de 2025, el combinado mexicano también contó con hijos de ex figuras del futbol mexicano. Entre ellos estaban Aldo De Nigris Jr. (hijo de Aldo de Nigris), Lucca Vuoso (hijo de Matías Vuoso), Abdón Turrubiates (hijo de Emmanuel Turrubiates) y Máximo Reyes (hijo de Joaquín Reyes).

De esta manera, la nueva generación de futbolistas cuenta con la tradición del balón corriendo por sus venas. Y ahora, siguiendo el ejemplo de sus padres, buscarán escribir su propia historia vistiendo la camiseta nacional.

¿Cuándo jugará México en el Mundial Sub-17 2026?

El conjunto nacional está ubicado en el Grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela. Avanzarán a la fase de eliminación directa los dos primeros lugares de cada sector, además de los ocho mejores terceros lugares de la competencia. A continuación, el calendario de partidos para el Tricolor en la fase de grupos:

* México vs. Rumania: Sábado 21 de noviembre

* México vs. Camerún: Martes 24 de noviembre

* Venezuela vs. México: Viernes 27 de noviembre

El Mundial se celebrará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Doha. Para ello, el Tricolor viajó esta madrugada a Dubai, donde tendrá dos partidos de preparación, el 10 de este mes contra Australia y el día 14 frente a Costa de Marfil.