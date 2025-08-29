Hirving Lozano regresa a la Selección Mexicana tras año y medio de ausencia
Hirving Lozano regresará a la Selección Mexicana después de un año y medio de ausencia desde su último partido con el Tri. Su última convocatoria fue durante la gestión de Jaime Lozano, en la final de la Nations League ante Estados Unidos, el 25 de marzo de 2024.
Lozano había expresado que uno de sus sueños era regresar a la Selección Nacional, y fue en febrero pasado cuando Javier Aguirre se reunió con el delantero en San Diego. Aunque nunca se ha aclarado oficialmente la razón de su ausencia, existen versiones que señalan que fue excluido del equipo debido a sus críticas públicas hacia el trabajo de Jaime Lozano.
Otro de los regresos que destaca es el de Rodrigo Huescas (Copenhague), quien vuelve a la Selección después de haber sido detenido en Dinamarca por conducir a exceso de velocidad. En la lista también resalta el retorno de los delanteros Diego Lainez y Germán Berterame, así como del guardameta Carlos Moreno, quienes participaron en el microciclo de la selección realizado esta semana.
Javier Aguirre anunció una convocatoria de 25 jugadores para los partidos de la Fecha FIFA frente a Japón, el 6 de septiembre en el Oakland Coliseum, y contra Corea del Sur, el 9 de septiembre en Nashville.
Los jugadores convocados iniciarán concentración la noche del domingo 31 de agosto en Oakland, California, ciudad donde entrenarán durante toda la semana para preparar su primer compromiso.
El histórico portero mexicano Guillermo Ochoa no fue convocado. En este tercer ciclo bajo la dirección de Javier Aguirre, Ochoa ha desempeñado un rol más enfocado en el apoyo y acompañamiento del grupo. Los porteros convocados son Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Moreno (Pachuca).
Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú), Jesús Orozco (Cruz Azul), Johan Vásquez (Genoa), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Juan José Sánchez Purata (Tigres), Rodrigo Huescas (Copenhague).
Medios: Marcel Ruiz (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Edson Álvarez (Fenerbahçe).
Delanteros: Alexis Vega (Toluca), César Huerta (Anderlecht), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Gimenez (Milan), Raúl Jiménez (Fulham), Chucky Lozano (San Diego FC), Germán Berterame (Monterrey), Diego Lainez (Tigres).